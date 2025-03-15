دوري روشن السعودي
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0 - 2
ن م
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كريس سمالينج 45' + 1'J. Costa 63' (هدف عكسي)
(ش١ 0-1) (ن م 0-2)

الاتفاق v الفيحاءالنتائج والإحصائيات,