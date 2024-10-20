دوري روشن السعودي
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2 - 3
ن م
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J. Costa 44'جورجينيو فينالدوم 45' + 11'
كرستيان تيو 12', 84'يوهان بيرغ جودموندسون 74'
(ش١ 2-1) (ن م 2-3)

الاتفاق v العروبةالنتائج والإحصائيات,