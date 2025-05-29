الدوري المصري الممتاز
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1 - 1
انتهت
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فان ديريك بيكالي أوبامي 33'
احمد العجوز 45' (ضربة جزاء)
(½ 1-1) (انتهت 1-1)

الاتحاد ضد إنبيالنتائج والإحصائيات,