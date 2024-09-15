دوري روشن السعودي
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7 - 1
ن م
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كريم بنزيما 2', 46', 89'حسام عوار 13'فابينيو 45' + 4'F. Al Sagour 55'صالح الشهري 87'
Y. Amyn 31'
(ش١ 3-1) (ن م 7-1)

الاتحاد v الوحدةالنتائج والإحصائيات,