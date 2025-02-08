الدوري المصري الممتاز
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1 - 2
ن م
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Y. Osama Nabih 90' + 6'
K. Bambo 20', 71'
(ش١ 0-1) (ن م 1-2)

الاتحاد v المصريالنتائج والإحصائيات,