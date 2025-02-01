دوري روشن السعودي
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4 - 3
ن م
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عبد الرحمن العبود 35'ستيفن بيرجوين 45' + 9' (جزاء), 63'حسن كادش 47'
وليام إيكونغ 15'M. Maolida 23', 90' + 2'
(ش١ 2-2) (ن م 4-3)

الاتحاد v الخلودالنتائج والإحصائيات,