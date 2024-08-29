دوري روشن السعودي
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2 - 1
ن م
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كريم بنزيما 70'حسام عوار 90' + 8' (جزاء)
M. Barrow 59'
(ش١ 0-0) (ن م 2-1)

الاتحاد v التعاونالنتائج والإحصائيات,