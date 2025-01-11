دوري أبطال إفريقيا
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1 - 3
ن م
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S. Kore 26'
إمام عاشور 53', 73', 90' + 5'
(ش١ 1-0) (ن م 1-3)

استاد أبيدجان v الأهليالنتائج والإحصائيات,