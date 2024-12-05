كأس ملك إسبانيا
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2 - 3
انتهت
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C. Redruello 41'Jamelli 69'
أنتي بوديمير 84'راؤول جارسيا 87'C. Redruello 90' + 3' (هدف عكسي)
(½ 1-0) (انتهت 2-3)

اتلتيكو سبتة ضد أوساسوناالنتائج والإحصائيات,