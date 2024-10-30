كأس ملك إسبانيا
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0 - 1
انتهت
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U. Ropero 43' (ضربة جزاء)
(½ 0-1) (انتهت 0-1)

اتلتيكو باسو ضد إيلدينسيالنتائج والإحصائيات,