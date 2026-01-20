تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Saudi Arabia 2026 World Cup Home kitadidas
كل ما تحتاج معرفته للحصول على قمصان المنتخب السعودي لكأس العالم 2026: مواعيد الإصدار والأسعار ومنافذ البيع

إطلالة جديدة للصقور الخُضر مع أديداس

بدأ العد التنازلي لكأس العالم 2026، وكشف تسريب صور قمصان المنتخب السعودي الأساسية والخارجية للجمهور، ليحصل المشجعون على أول لمحة عن إطلالة الأخضر في البطولة المقبلة بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك. تعرف الآن على مواعيد الإصدار والأسعار وأماكن شراء قمصان المنتخب السعودي قبل انطلاق الحدث الكبير.

تتميز أزياء المنتخب السعودي لعام 2026 من تصميم أديداس بألوانها الخضراء الغنية، مع مزيج فريد من الرمزية الثقافية والتفاصيل العصرية التي تبرز داخل وخارج الملعب. تعرف معنا على كل ما تم الكشف عنه حتى الآن من قمصان أساسية وخارجية، بالإضافة إلى موعد الإصدار والأسعار المتوقعة للمشجعين الذين يرغبون في دعم الأخضر في مونديال 2026.

احصل على قمصان المنتخب السعودي لمونديال كأس العالم FIFA 2026

  • Saudi Arabia Home WC 2026 Kit adidas

    القميص الأساسي للمنتخب السعودي

    تم الكشف عن تصميم قمصان المنتخب السعودي 2026 في نوفمبر 2025، محافظًا على اللون الأخضر الداكن التقليدي، مع لمسات من الأرجواني والذهبي ونقوش هندسية دقيقة مستوحاة من الزخارف الفنية السعودية التقليدية، ما يضفي طابعًا عصريًا مميزًا داخل وخارج الملعب.

    ويبرز تصميم الياقة الفريد والتفاصيل الدقيقة للقمصان عن الإصدارات السابقة، مانحًا فريق الصقور الخُضر هوية جريئة أثناء استعداده لكأس العالم 2026. وقد طرحت أديداس الملابس رسميًا في الأسواق منذ نوفمبر 2025، ما أتاح للجماهير فرصة الحصول عليها مبكرًا قبل انطلاق البطولة الصيف المقبل.

    وفقًا لقوائم البيع الرسمية، يبلغ سعر قمصان المنتخب السعودي 2026 النسخة القياسية حوالي 90 يورو / 85 جنيهًا إسترلينيًا، مع اختلاف الأسعار بحسب الأحجام، لتلبي احتياجات جميع المشجعين الراغبين في تمثيل المملكة على الملعب العالمي.

  • القميص الاحتياطي /الخارجي للمنتخب السعودي

    بينما تم الكشف بالفعل عن القميص الأساسي للمنتخب السعودي 2026، ظهرت تسريبات القميص الاحتياطي لحملة الأخضر في كأس العالم، ومن المتوقع أن يتم إطلاقه رسميًا في مارس 2026، تماشيًا مع الجدول الزمني العام لإصدارات أديداس الاحتياطية.

    يأتي القميص الأبيض المسرب بلمسات من الأخضر الداكن والذهبي، ما يخلق تباينًا أنيقًا ومميزًا مع تصميم القميص الأساسي. وتمتد خطوط أديداس الذهبية والخضراء على طول الكتفين، بينما يظهر شعار السعودية وشعار Trefoil باللون الذهبي، ليمنح المشجعين مظهرًا فاخرًا وعصريًا.

    عادةً ما تتقارب أسعار القمصان الاحتياطية مع القمصان الأساسية، ومن المتوقع أن تصل النسخة القياسية للمشجعين إلى حوالي 90 يورو / 85 جنيه إسترليني، لتوفير خيار أنيق لكل محبي المنتخب السعودي قبل انطلاق البطولة.

