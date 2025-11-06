قمصان كأس العالم 2026: الكشف عن أطقم الأرجنتين وألمانيا وإسبانيا والسعودية وجميع الفرق الكبرى

بينما يحل فصل الشتاء على الكثيرين منّا في جميع أنحاء العالم، لا يسعنا إلا أن نحلم بصيف مليء بكرة القدم، تشعله منافسات المونديال.

تماسكوا قليلًا؛ فلن يمر وقت طويل حتى تنطلق نهائيات كأس العالم 2026، في 11 يونيو، حيث تسعى الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، لاستضافة أفضل نسخة من هذه البطولة، مع مشاركة 48 منتخبًا لأول مرة.

ويسعى ليونيل سكالوني، ومنتخب الأرجنتين، للدفاع عن لقب كأس العالم، التي فازوا بها في قطر 2022، لتسجل النجاح الثالث لرقصة "التانجو" في المونديال، حيث حصل ميسي وزملاؤه أخيرًا على الكأس المرموقة.

وقبل انطلاق المونديال، أطلقت أكبر العلامات التجارية، بما في ذلك أديداس ونايكي وبوما .. وغيرها. أطقمًا جديدة لإطلالة جديدة على أرض الملعب.

في 5 نوفمبر 2025، أطلقت شركة Adidas أطقم الملابس لـ22 دولة، بما فيها حامل اللقب "الأرجنتين"، وألمانيا وإسبانيا وبلجيكا، والمكسيك "أحد مستضيفي البطولة"، والعديد من الدول الأخرى. حيث تجمع المجموعة بين الهويات البصرية التاريخية، وتقاليد كل دولة، مع تصورها بأسلوب جمالي حديث ومتطلع للمستقبل.

adidas

وتعكس مجموعة القمصان "الجريئة" روح كل دولة؛ من خلال الألوان والأنماط التي تحتفي بالجوانب الأساسية لهوية كل دولة. من تاريخها الغني إلى المناظر الطبيعية الشهيرة، والهندسة المعمارية التقليدية، وتصميمات الملابس السابقة الشهيرة، حيث يهدف كل قميص إلى توحيد المشجعين حول شغفهم المشترك ببلدهم.

لذلك، سواءً كنت ستشاهد المباريات في المنزل، أو تنظم حفل مشاهدة مع الأصدقاء، أو تسافر لمشاهدة كأس العالم شخصيًا، عليك أن تبدو في أبهى حلة. دع GOAL، يقدم لك تفاصيل الإصدار الكامل، حتى تتمكن من تجهيز نفسك لهذا الحدث الكبير..

