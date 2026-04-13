ميتافيزيقيا جوارديولا: علاقة الشمس بانتفاضة مانشستر سيتي قد لا تكون كذبة.. و"وعاء الليمون وديلينج دونج" أكبر دليل!

في قلعة العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي، حيث لا تتوقف عقارب الساعة عن الدوران، بحثًا عن الكمال التكتيكي؛ خرج علينا المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، بتصريح لم يكن يتوقعه أعتى المحللين.

جوارديولا كشف عن أن "الشمس"، هي السر وراء انتفاضة السيتزنس الأخيرة في المسابقات المحلية؛ قائلًا: "أنا لا أمزح.. لا توجد (شمس) أبدًا في مانشستر، كان بإمكاننا حسم الدوري مبكرًا، إذا تواجدت في شهر نوفمبر".

هذا التصريح أثار جدلًا واسعًا للغاية، في الشارع الرياضي العالمي؛ حيث من الممكن تصنيفه كـ"سخرية"، أو حتى شطحة عبقري يرى في الطبيعة ما لا يُشاهده غيره.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة، تحليلًا سريعًا لحديث جوارديولا؛ بالإضافة إلى بعض "نماذج الميتافيزيقيا" التي استخدمها المدربون، لتفسير انتفاضة فرقهم..