محمد سعيد

مؤكدًا شكوك جوزيه جوميز .. حامد البلوي يفجر الجدل حول هدف الفتح "الأبيض" أمام الأهلي!

أين اختفت خطوط تقنية الفيديو في هدف سفيان بن دبكة؟

فجر حامد البلوي، المدير التنفيذي السابق بنادي الاتحاد، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما كشف عن كواليس جديدة بشأن حالة هدف الفتح الملغي في شباك الراقي بقرار من حكام تقنية الفيديو ((VAR، حيث تسببت هذه الحالة في جدل تحكيمي.

الفتح، كان قد ألحق بضيفه الأهلي، الخسارة الأولى هذا الموسم في دوري روشن السعودي 2025-2026، بنتيجة (2-1)، خلال المباراة التي جمعت الطرفين، مساء أمس الجمعة على ملعب ميدان تمويل الأوللا، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر بالمسابقة.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد النادي الأهلي عند 19 نقطة في المركز الرابع، بجدول ترتيب دوري روشن مبتعدًا عن صراع الصدارة، فيما وصل الفتح للنقطة الثامنة، متقدمًا للمرتبة 14، بفوزه الثاني هذا الموسم.

  • جدل تحكيمي بسبب هدف بن دبكة

    مباراة الفتح ضد ضيفه الأهلي، شهدت الكثير من الأحداث المثيرة؛ أبرزها الهدف الملغي للنموذجي، في الدقيقة 55 والذي أحرزه اللاعب سفيان بن دبكة، لكن حكم اللقاء قرر إلغاءه بعد مناقشة الحالة مع زملاءه في غرفة تقنية الفيديو (VAR).

    وكان الأهلي قد تقدّم بهدف عن طريق نجمه الفرنسي فالنتين أتانجانا، في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول؛ قبل أن يرد الفتح بثنائية متتالية، بواسطة نفس اللاعب الأرجنتيني ماتياس فارجاس.

    فارجاس أدرك التعادل للفتح أولًا، في الدقيقة 43؛ قبل أن يضيف الثاني في الدقيقة 47، والذي منح النقاط الثلاث الغالية للنموذجي.

    ولم يكتفِ الفتح بذلك؛ حيث أحرز الهدف الثالث بواسطه محترفه الجزائري سفيان بن دبكة في الدقيقة 55، إلا أن الحكم ألغاه بشكلٍ رسمي.

    الحكم السعودي خالد الطريس، الذي أدار المباراة؛ أنتظر لمدة 6 دقائق كاملة - هي وقت مراجعة اللعبة في غرفة تقنية الفيديو "فار" -، قبل أن يُعلن إلغاء الهدف بداعي التسلل.

  • لماذا لم تظهر خطوط التسلل على الشاشة؟

    حامد البلوي، المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الاتحاد، تحدث خلال حلوله ضيفًا على برنامج "في 90" المذاع عبر الفضائية السعودية، قائلًا: "تقنية الفيديو ليست مسؤولة عن عدم ظهور الحالة واضحة بعد رسم الخطوط على الشاشات، بل مخرج اللقاء هو المنوط به ذلك. لدي معلومة أنه تم رسم الخطوط لكنها لم تعرض للجمهور وحكم اللقاء".

    وأضاف: "بالفعل تم رسم الخطوط ولم تعرض أثناء المباراة، وهذه كارثة من مخرج اللقاء، لأنه لم يعرض لقطة أساسية ومؤثرة بدرجة كبيرة في نتيجة المباراة".

  • جوزيه جوميز يكشف عن مفاجأة "غريبة"

    في نفس السياق.. شكك البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لنادي الفتح، في قرار إلغاء هدف فريقه الثالث ضد عملاق جدة الأهلي؛ والذي كاد أن يتسبب في عدم خروج النموذجي فائزًا، في هذه المباراة.

    جوميز قال في تصريحات مع برنامج "نادينا"؛ عن ذلك: "لم أفهم أي شيء، ولا أعرف لماذا تم إلغاء الهدف الثالث للفتح في شباك الأهلي".

    وكشف المدير الفني البرتغالي عن أن حكم المباراة خالد الطريس؛ أبلغه بأن هُناك "خلل" في نظام مصيدة التسلل، ما صعب من مراجعة لقطة الهدف الملغي ضد الأهلي.

    وأضاف جوميز: "أظن أنه تم استخدام النظام القديم؛ من أجل رسم الخطوط، في لقطة هدف الفتح الملغي".

    وأشار جوزيه جوميز إلى أنه عند مشاهدته اللقطة، لم يرَ أي حالة تسلل في اللعبة؛ قائلًا: "قد يكون الحكام رأوا ما لم أشاهده أنا.. ولكنني لم أفهم شيئًا".

    مسيرة الأهلي في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. يُعاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج؛ حيث فاز في 5 مباريات مقابل 4 تعادلات وهزيمة واحدة، في 10 لقاءات.

    وقاريًا.. فاز الأهلي (4-2) على ناساف كارشي الأوزباكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ وذلك بعد أن كان مُتأخرًا بهدفين مقابل لا شيء، في البداية.

    لكن.. عملاق جدة تعثر في الجولة الثانية من النخبة الآسيوية؛ عندما سقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع نادي الدحيل القطري، قبل الفوز أمام الغرافة والسد في الجولتين الثالثة والرابعة.

    وعاد الأهلي للتعثر آسيويًا من جديد؛ وذلك عندما سقط في فخ الهزيمة (0-1) أمام الشارقة الإماراتي، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري.

    إلا أن أبناء المدير الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله؛ ضربوا بقوة في الجولة السادسة من النخبة الآسيوية، بعدما فازوا (5-0) على الشرطة العراقي.

    وأخيرًا.. وصل الأهلي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".

    * أرقام الأهلي في الموسم الرياضي الحالي:

    - مباريات: 22.

    - فوز: 14.

    - تعادل: 5.

    - خسارة: 3.

    - أهداف مسجلة: 54.

    - أهداف مستقبلة: 26

