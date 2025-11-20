كشف "صادم" من مذكرات ليفاندوفسكي .. لاعب برشلونة تهرب من معركة إنتر وتسبب في ورطة لهانزي فليك!

وفقًا لما نشرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن الكتاب يروي أن اللحظة الحاسمة جاءت في الدقائق الأخيرة من المباراة، حين كان برشلونة متقدمًا ومؤهلًا مؤقتًا للنهائي، بينما كان إنتر يضغط بقوة لإدراك التعادل وفرض الوقت الإضافي.

وهنا كان المدرب الألماني هانزي فليك، قد خطط لإجراء تبديل دفاعي لتعزيز الصلابة في مواجهة الهجمات المتواصلة، إلا أن خطته تعطلت بعدما رفض أحد اللاعبين الدخول بدعوى الإصابة.

بحسب الرواية، فقد أبلغ مساعد فليك اللاعب أندرياس كريستنسن بقرار التبديل، لكن المدافع الدنماركي أجاب بأن ظهره يؤلمه ولا يستطيع المشاركة، لكن فليك، وفق الكتاب، لم يقتنع تمامًا بجدية الإصابة، لكنه لم يكن يملك وقتًا للتأكد وسط ضغط إنتر الهجومي الكبير.