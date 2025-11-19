في سياق متصل، ذكرت تقارير صحفية أنه مع بقاء بضعة أشهر فقط على انتهاء عقد ليفاندوفسكي الحالي مع برشلونة، ارتبط المهاجم البالغ من العمر 37 عامًا ارتباطًا وثيقًا بالرحيل عن الفريق الإسباني الصيف المقبل كلاعب حر.
وقد قال ممثل المهاجم البولندي، بيني زهافي، مؤخرًا إن المهاجم قد يغادر الفريق الكتالوني، موضحًا: "ينتهي عقد ليفاندوفسكي مع برشلونة في صيف 2026، ولم يتم اتخاذ أي قرارات بعد. علينا أن ننتظر ونرى ما سيحدث في الأيام المقبلة".
ومع احتمال انتهاء حقبة ليفاندوفسكي، بدأ العملاق الكتالوني في الاستعداد للحياة بعد رحيل مهاجمه النجم، حيث ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن برشلونة أعد قائمة مختصرة تضم خمسة مهاجمين، من بينهم لاعبون من الطراز العالمي مثل خوليان ألفاريز وهاري كين.
وضمت القائمة أيضًا كلًا فيكتور أوسيمين لاعب جلطة سراي، وسيرهو جيراسي لاعب بوروسيا دورتموند، ثم لاعب ليفانتي إيتا إيونج كخيار منخفض التكلفة.
هذا الأخير، الذي انضم لتوه إلى ليفانتي في الصيف، قال هذا الأسبوع إن حلمه هو اللعب للنادي الكتالوني ووصف ليونيل ميسي وصامويل إيتو، أيقونتي كامب نو، بأنهما مثلاه الأعلى في طفولته.