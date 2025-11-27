يخوض كل المعارك دون انتصار واحد والانبطاح أمام الإنجليز عرّاه تمامًا.. خافيير تيباس "الكثير من الكلام والهزائم!"

منذ تولي خافيير تيباس رئاسة رابطة الدوري الإسباني ورغم أنه أعلن أنه كان مشجعًا لريال مدريد، نشبت مشاكل عدة مع النادي الملكي في عهده.
خلال الأشهر الأخيرة، وصل التوتر إلى ذروته مع هجوم فلورنتينو بيريز على تيباس خلال اجتماع جمعية أعضاء ريال مدريد، حيث اتهم رئيس الرابطة بـ:
- دعم إقامة مباريات في ميامي بشكل يخالف "مصلحة المنافسة".
- السماح لبعض الأندية (مثل برشلونة وفياريال) بالحصول على "فوائد مالية إضافية".
- إهدار ملايين اليوروهات في مشروع "الأساطير" الفاشل.
- التدخل بصورة غير مباشرة في الإعلام ومشاريع التأثير على الجماهير.
رد تيباس كان هجوميًا للغاية، إذ لم يكتفِ بالرد على النقاط الفنية بل اتهم بيريز بأنه يتحدث بنبرة "مقدسة" ويتصرف كمن يمتلك "الحقيقة المطلقة" وأنه يعاني من "الإحباط" بسبب فشل مشروع السوبرليج ويهاجم كل المؤسسات كلما شعر بأن نفوذه مهددًا.
لكن وسط تبادل الاتهامات، النتيجة الأهم هي أن علاقة تيباس بأسطورة الدوري الإسباني وعمودها التجاري والتاريخي — ريال مدريد — وصلت لتوتر غير مسبوق.
ورغم كل تصريحاته، لا يملك تيباس أي أدوات ضغط حقيقية على ريال مدريد؛ فالنادي هو الأكثر مشاهدة والأكثر قيمة سوقية والأكثر جاذبية للرعاة والأكثر حضورًا في منصات الاتحاد الأوروبي.
وبالتالي، فإن أي معركة مع ريال مدريد محسومة مسبقًا لصالح بيريز، مهما حاول رئيس الرابطة أن يظهر بمظهر الطرف الأقوى.
"إنه الوحيد الذي يملك الحقيقة" .. تيباس يُهاجم تصريحات فلورنتينو بيريز بشأن إقامة مباريات خارج إسبانيا!