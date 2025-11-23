رد خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، على فلورنتينو بيريز، بعد أن تطرق الأخير إليه في اجتماع جمعية أعضاء ريال مدريد الذي عُقد اليوم الأحد.
"إنه الوحيد الذي يملك الحقيقة" .. تيباس يُهاجم تصريحات فلورنتينو بيريز بشأن إقامة مباريات خارج إسبانيا!
- Getty Images Sport
ماذا قال بيريز؟
خلال اجتماع أعضاء ريال مدريد قال فلورنتينو بيريز: "ليس من الطبيعي أن يقوم رئيس رابطة الدوري بالترويج لإقامة مباراة خارج إسبانيا، وليس من الطبيعي أيضًا أن تدعم الرابطة حصول فريقين، مثل برشلونة وفياريال، على حقن مالية إضافية من خلال اللعب في ميامي،
وأضاف: "كما أنه ليس من الطبيعي أن تستمر الرابطة في خسارة ملايين اليوروهات من أموالنا بسبب فشل متحف "ليجندز"، الذي يُستخدم لتبرير الاستثمار في وسائل الإعلام."
وطالب بيريز بضرورة "تحمل المسؤوليات المناسبة".
- Getty Images Entertainment
كيف رد تيباس؟
رد تيباس على فلورنتينو بيريز: "فلورنتينو يعود مرة أخرى إلى المنبر، فلورنتينو نفسه الذي حذر في 2021 عبر برنامج الشرينجيتو قائلًا بكل جدية: كرة القدم مريضة اقتصاديًا بشكل خطير، وأن مشروعه السوبرليج وحده قادر على إنقاذها".
وأضاف: "اليوم عاد ليهاجم جميع المؤسسات، بما في ذلك رابطة الدوري، بنبرة ذات طابع مسياني، وانغلاق، وتفوق، وكأنه الوحيد الذي يملك الحقيقة المطلقة، على كل حال، الأمر كان متوقعًا، فهو يتجاوز نفسه كل عام، ربما بسبب إحباط القلة التي ما زالت تتبعه".
واستطرد قائلًا: "خلال الساعات القادمة سأرد على انتقاداته نقطة بنقطة: بعضها كاذب، وبعضها محرّف، وبعضها الآخر لا يروي الحقيقة كاملة حول ما هو على المحك في كرة القدم الإسبانية والأوروبية".
تيباس يرد على بعض النقاط التي قالها بيريز
وبعد فترة قصيرة، عاد خافيير تيباس للحديث عبر منصة "إكس" ليرد على بعض النقاط التي ذكرها فلورنتينو بيريز أمام أعضاء ريال مدريد.
قال تيباس: "قيل الكثير عن مباراة ميامي.. والقليل جدًا كان مطابقًا للواقع".
ثم شرح النقاط التالية: "مشروع مباراة ميامي جاء ضمن الاتفاقيات مع شركة "ريليفانت" التي وافقت عليها لجنة 2018 بالإجماع. وكانت اتفاقيات معلنة ولم يطعن ريال مدريد فيها مطلقًا".
"في عام 2020، تمت مناقشة المشروع مجددًا بحضور ريال مدريد دون اعتراض منه".
"جمعية رابطة الدوري ليست جهة مختصة لرفض إقامة مباراة رسمية خارج إسبانيا (وفقًا للوائح)".
"جميع الإجراءات القانونية اتُبعت، والجهة الوحيدة التي تقرر إن كانت المباراة "تُفسد" المنافسة أم لا هي الفيفا، وليس الرابطة أو الاتحاد الإسباني أو ريال مدريد".
"لا برشلونة ولا فياريال كانا سيحصلان على مبالغ مالية إضافية، فياريال فقط كان سيُعوض عن جماهيره المسافرة، وبرشلونة لن يحصل على شيء".
"خلال اجتماعات الميزانيات لعامي 2024/2025 و2025/2026، جرى شرح كل التفاصيل الاقتصادية بحضور ريال مدريد".
"باختصار: مشروع مباراة ميامي كان مشروعًا قانونيًا، ومعلومًا، وصوتت عليه الهيئات المختصة، ولم يعترض ريال مدريد عليه عندما كان الوقت مناسبًا".
الرد الثالث لتيباس على بيريز
كتب تيباس في الرد الثالث: "بخصوص التعاقد مع لوبي من أجل قانون الرياضة، أكرر ما قلته الموسم الماضي: كلوبيست، فلورنتينو بيريز هو (البابا)، المكالمات والولائم التي سعى من خلالها للتأثير طوال سنوات ستكون أكثر إثارة بكثير مما يتم كشفه مؤخرًا".
وواصل: "فيما يخص صندوق CVC ومشروع (لا ليغا إمبولسو)، يجب توضيح الأمور".
وتابع: "الاتفاق مع CVC أُقر بأغلبية الأندية وبالاقتراع السري، وكان الانضمام إليه اختياريًا".
"الهدف كان ضخ نحو 2 مليار يورو في كرة القدم الإسبانية، تُخصص 70% منها للبنية التحتية والتطوير وليس للرواتب أو التعاقدات".
تيباس يوضح النتائج
وأوضح تيباس النتائج حيث قال: " تطوير الملاعب مثل واندا متروبوليتانو وملاعب فالنسيا أوساسونا وفياريال وغيرها، وإنشاء أو تحديث المدن الرياضية".
"استثمارات في التكنولوجيا والبث والرقمنة ونمو دولين هذه الاستثمارات رفعت إيرادات الأندية في أيام المباريات، وفي العقود التجارية، ورفعت القيمة الإجمالية للأندية، مشاكل تسجيل اللاعبين لا علاقة لها بـ CVC، بل بقرارات إنفاق معينة، وباللوائح المالية التي وافق عليها الجميع، مقارنة الرابطة بالبريميرليج تتجاهل أن إنجلترا اضطرت لتعيين جهة تنظيم حكومية بسبب الأزمات المالية هناك".
وختم: "بينما يهاجم البعض اتفاق CVC كل عام، تستخدم الأندية المال لبناء المستقبل، وهذا ما يزعج بعض المشاريع الشخصية التي لا تريد أن تكون القوة والموارد موزعة على الجميع".
إلغاء مباراة ميامي
أعلنت رابطة الدوري الإسباني، في نهاية أكتوبر الماضي، إلغاء قرارها السابق بشأن إقامة مباراة فياريال أمام برشلونة في مدينة ميامي الأمريكية، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الليغا والمقررة في 20 ديسمبر المقبل.
وأكدت الرابطة أن المواجهة ستُقام في موعدها المحدد على ملعب لا ثيراميكا التابع لنادي فياريال، بدلًا من ملعب هارد روك في ميامي، بعد إعادة تقييم شاملة للمشروع.
وأوضحت رابطة الليجا أن قرار الإلغاء جاء عقب نقاشات موسعة مع الشركة المنظمة للقاء، وذلك على خلفية حالة الجدل والشك التي سادت الأوساط الرياضية في إسبانيا منذ الإعلان عن نقل المباراة إلى الولايات المتحدة.
وأعربت الرابطة في بيان رسمي عن أسفها للتراجع عن هذا المشروع، مؤكدة أنه كان سيمثل "فرصة تاريخية" لتوسيع الحضور الدولي لكرة القدم الإسبانية وتعزيز انتشار الليجا عالميًا.
وأضافت أن المخطط الأصلي لاحترام اللوائح التنظيمية للاتحاد الإسباني لكرة القدم، ولم يكن من شأنه التأثير على نزاهة المنافسة أو سير البطولة.
وبهذا القرار، تطوي رابطة الدوري الإسباني جدلًا واسعًا دار خلال الأسابيع الماضية حول أول مباراة رسمية تُقام خارج الأراضي الإسبانية في تاريخ المسابقة.