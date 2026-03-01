Goal.com
مباشر
Yasser Al Misehal Herve Renard GFX GOAL ONLYGOAL AR
زهيرة عادل

صيحة هيرفي رينارد المكتومة تعيد "فرمان" الملك سلمان للمشهد .. المسكوت عنه في إصرار ياسر المسحل على رفض التجنيس!

ثلاثة أشهر متبقية على انطلاق كأس العالم 2026، وورطة رينارد تتفاقم..

من مباريات دوري روشن السعودي إلى دوري يلو للدرجة الأولى حتى السفر للخارج لحضور لقاء دوري أبطال آسيا للنخبة .. ومع تحول لاعبين محليين من أساسيين إلى بدلاء مع مرور شهر تقريبًا على انقضاء الميركاتو الشتوي 2026؛ تختلط مشاعر الجهاز الفني للمنتخب السعودي بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد مع بقاء ثلاثة أشهر تقريبًا على كأس العالم 2026!

المدرب الفرنسي أطلق "صيحة مكتومة" في منتصف فبراير الماضي، وقتما قال: "ينقصنا مهاجم حاسم"، مع رسم ابتسامة عريضة على وجهه، تكفي لقول الكثير في ملف اللاعبين السعوديين المحبوسين على مقاعد البدلاء أمام سيطرة الأجانب على دوري روشن.

وقتها كتبنا تقريرًا بعنوان "قبل أن تفكر في التجنيس يا رينارد .. عليك أن تنظر إلى ضحية الهلال ومفاجأة يلو لحل أزمة مهاجم الأخضر!"، طرحنا خلاله عدة أسماء على طاولة رينارد من مهاجمين يمكنه الاستعانة بأحدهم، للتقليل من حيرته.

لكن حينها لم يكن يعلم هيرفي رينارد أن هناك عقبة أخرى في انتظاره، مع إصرار البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للنصر، بغرابة شديدة على "تجميد" نواف العقيدي على مقاعد البدلاء بعدما كان الحارس الأساسي للعالمي في بداية الموسم الجاري.

وإلى أن نصل إلى كأس العالم 2026 في يونيو المقبل، لا ندري "أي مركز آخر سيعاني به المنتخب السعودي!".

  • مبررات ياسر المسحل التي حيّرت الكثيرين!

    مع كل ظهور إعلامي لياسر المسحل؛ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، يشدد على رفضه القاطع ومجلس إدارته لملف تجنيس عدد من اللاعبين الأجانب لتمثيل الأخضر.

    السعودية تكتفي في السنوات الأخيرة، بالسماح للاعبين "المواليد" بتمثيل منتخباتها، كونهم نشأوا وترعرعوا في المملكة، ما يضمن إخلاصهم لقميص الأخضر .. هكذا يبررون الفارق بين المواليد والأجانب المرفوض تجنيسهم!

    المسحل له مبرر آخر لرفض التجنيس رغم مشاهدة المنتخب الوطني الأول يعاني ومن إخفاق إلى آخر، ألا وهو "الكثافة السكانية للمملكة العربية السعودية" .. هكذا أوضح صراحةً عند سؤاله عن لجوء منتخبات ككقطر والإمارات للتجنيس.

    حسنًا! لكن رفض المسحل القاطع بهذه الطريقة لهذا الملف، يجبرنا للتوقف عن حالة "التجنيس" الوحيدة تقريبًا التي تمت في عالم كرة القدم في المملكة العربية السعودية..

    • إعلان

  • عبدالباسط هوساوي .. تجنيس بـ"فرمان" الملك سلمان

    في يوليو 2024، صدرت الموافقات الرسمية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتجنيس عدد من الرياضيين في مختلف الرياضات.

    بالبحث في تلك القائمة التي صدرت قبل عام ونص تقريبًا، تجد اسم الحارس النيجيري عبدالباسط سليمان عبدالله أو عبدالباسط هوساوي كما هو معروف حاليًا، إذ كان لاعب كرة القدم الوحيد من بين قائمة طويلة من الرياضيين في ألعاب مختلفة.

    الدافع من وراء موافقة الملك سلمان، بحسب ما ذكرته نصًا صحيفة "الرياضية" آنذاك: "الموافقة تمت بناءً على التقييم الفني لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم، فإن اللاعب عبد الباسط لديه مقومات بدنية وفنية عالية تساعد على دعم مركز الحراسة بالمنتخبات حاضرًا ومستقبلًا".

    إذًا .. الفرمان الملكي لتجنيس صاحب الـ26 عامًا حاليًا أتى بتوصية من الاتحاد السعودي لكرة القدم، الذي يرفض رئيسه التجنيس.

    بغض النظر عن ذلك .. ماذا عن مسيرة عبدالباسط هوساوي؟

  • مسيرة عبدالباسط هوساوي

    بالحديث عن مسيرة الحارس النيجيري الأصل والمجنس سعوديًا في السنوات الأخيرة .. فمن غير المعلوم أي شيء عنه قبل عام 2018، حتى تعاقد معه الرائد السعودي في يناير 2018.

    مع الرائد لا يوجد ما يمكن ذكره بشأن هوساوي، كونه كان ابن 18 عامًا آنذاك، حتى انتقل في يوليو 2022 إلى نادي ضمك.

    أداؤه مع ضمك تحديدًا هو ما دفع الاتحاد السعودي لكرة القدم للتوصية بمنحه الجنسية، رغم أنه لم يشارك سوى في تسع مباريات رسمية فقط – بحسب ترانسفير ماركت – استقبل خلالها 17 هدفًا، ولم يخرج بشباك نظيفة سوى من لقاء وحيد.

    استمرت مسيرة عبدالباسط هوساوي في دوري روشن السعودي، بخطوة الانتقال من ضمك إلى الاتفاق في صيف 2025..

    ومن حينها، لم يظهر صاحب الـ26 عامًا في أي مباراة رسمية مع النواخذة!

    الملخص: حارس مُجنس بتوصية اتحاد القدم لتدعيم المنتخب السعودي وحل أزمة حراسة المرمى به، تُرك ليقود مسيرته بنفسه دون رعاية تمكنه من المشاركة بشكل أساسي، فانضم إلى كتيبة حراس المرمى السعوديين "حبيسي مقاعد البدلاء"!

  • لماذا يجلس على مقاعد البدلاء؟

    إن كانت الأندية السعودية تفضل الاعتماد على حراس المرمى الأجانب، فعبدالباسط هوساوي "نيجيري الأصل".

    وإن كان على عمره، فهو ابن الـ26 ولم يعد حارسًا شابًا كما كان حاله في بداية مسيرته في السعودية.

    أما عن من يشارك بشكل أساسي في الاتفاق فهو الحارس السلوفيكي ماريك روداك؛ صاحب الـ29 عامًا..

    هل أرقام ماريك روداك جيدة وتبرر جلوس عبدالباسط هوساوي احتياطيًا؟

    الإجابة في حراس المرمى تكفي بها الأرقام، فقد استقبل السلوفيكي 44 هدفًا خلال 25 مباراة مع الاتفاق في مختلف بطولات الموسم الجاري، ما يعني أنه يستقبل 1.72 كل مباراة تقريبًا، أي أن معدله ليس بالجيد جدًا.

  • نتيجة "اللا خطط"

    هنا نحن لا نشكك في قدرات عبدالباسط هوساوي الذي أظهر مبشرات أولية جيدة جدًا خلال فترته مع ضمك، لكن نتحدث عن "اللا خطط" للاتحاد السعودي لكرة القدم..

    اتحاد عندما أوصى بـ"تجنيس" لاعب وسط الرفض القاطع، اختار حارس صاعد، لن يجدي نفعًا في ظل عدم منحه فرصة حقيقية في أندية دوري روشن.

    ثم يأتي أمام النجوم الموجودين في السعودية منذ سنوات، كما كنا نتحدث من قبل عن البرازيلي رومارينيو؛ محترف الاتحاد السابق، على سبيل المثال، ويقول "لا للتجنيس"!

    كيل بمكيالين غير مفهوم .. خاصةً وأن المملكة السعودية لا تعارض التجنيس بشكل عام، وهذا ما تثبته الرياضات الأخرى..

  • رياضيون مجنسون سعوديًا

    في الختام، لنعرض على طاولة الاتحاد السعودي لكرة القدم عدد من اللاعبين المجنسين في رياضات أخرى دون أي مشكلة..

    الأمريكية مريم التميمي – كرة القدم

    البريطاني عيسى شير علي – التنس

    الفرنسية ميسان حسن – التنس

    السورية تسنيم القصاب – الملاكمة التايلندية

    محمد بن داوود تولو – ألعاب القوى

    عبدالله أبكر محمد – سباق 100 متر

    شيرجيو موسى عارف – الجولف

0