"هذا سخيف!" - إيغور تودور يصف نجم فولهام بـ"الغشاش" بعد هزيمة توتنهام الأخيرة في ديربي لندن

بعد صافرة النهاية، لم يتردد تيودور عندما سُئل عن الهدف الأول الحاسم، ووجه أصابع الاتهام إلى عدم اتساق حكام الدوري الإنجليزي الممتاز، ووصف جيمينيز بأنه "غشاش". وقال: "بالطبع إنها مخالفة، على ما أعتقد. أعتقد أن 9 من كل 10 أشخاص سيقولون إنها مخالفة، لأنها واضحة جدًا، كما تعلمون. في بعض الأحيان لا يفهمون أن ذلك كافٍ، حتى لو كان التلامس بسيطًا، كما تعلمون، إذا كان ذلك يمنحك ميزة لتسجيل الهدف، فعليك إلغاء ذلك، وإنهاء الأمر. لا يتعلق الأمر بمنافسة عادية عندما يكون لطيفًا، لا، عندما يدفع بيديه ولا يراقب الكرة، لا. في بعض الأحيان يكون من السهل الحصول على ميزة".

واصل المدرب الكرواتي انتقاده، مدعياً أن قرارالحكم كان سخيفاً بالنظر إلى تأثيره على المباراة. وأضاف تودور: "لذا، من السخف عدم احتساب المخالفة، لأن العواقب كبيرة جداً. إنها ليست مخالفة صغيرة في منتصف الملعب، إنها هدف بعد ذلك. لذا، هناك منطق في ذلك، لذا الحكم، شيء جميل أن نستمر في اللعب هنا، لنلعب بقوة، دعونا نتنافس، هذا رائع، يعجبني. لكن هناك منطق، إذا كان الهدف هو أنه استغل الموقف، ولم يفكر في كرة القدم، لم يكن يفكر في الكرة، كان يفكر في كيفية الغش. لذا، غش اللاعب بالدفع وسجلوا الهدف. لذا، هناك منطق، إنه غش وهناك خطأ. إنه ليس أمرًا يتعلق بالصراع، وهم يريدون أن يكون كرة القدم هنا أكثر صعوبة، ونحن نحب الصراعات، لا علاقة لذلك بالأمر. لذا، لم يكن هناك منطق في هذا القرار، والمنطق فوق كل شيء، ثم تأتي الأمور الأخرى".