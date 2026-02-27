هانسي فليك يريد "100 مباراة أخرى" في برشلونة قبل بلوغه إنجازًا تاريخيًا، بينما يرد المدرب على قرعة دوري أبطال أوروبا مع نيوكاسل

فليك مستعد لتمديد إقامته في برشلونة مع اقترابه من تحقيق 100 مباراة تحت قيادته. قبل المباراة التاريخية في الدوري الإسباني ضد فياريال، تحدث المدرب الألماني عن فترة عمله، معربًا عن رغبته الشديدة في البقاء على رأس الفريق. وشدد على شغفه بالمنصب والمدينة وفخره بتطور الفريق الحالي.

وقال للصحفيين: "إنه لشرف عظيم أن أصل إلى هذا العدد من المباريات. كان حلمي أن أدرب هنا وأنا أستمتع بكل يوم أقضيه مع اللاعبين والمشجعين". "لماذا لا أبقى هنا لمئة مباراة أخرى؟ أنا أستمتع بكل يوم أقضيه هنا. الطقس رائع. أحب عملي. إنه لشرف عظيم. وينبغي أن يفخر الجميع بالفريق".