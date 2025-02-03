ليس 65 أو 10 مليون دولار .. الجماز يكشف المبلغ الحقيقي الذي ضحى به نيمار للرحيل عن الهلال

ترك الأموال وذهب للبرازيل كي يلعب..

"ترك الأموال وذهب للبرازيل كي يلعب"، هكذا صرّح إداري الهلال، فهد المفرج، للاعبين في التجمع الوداعي للنجم نيمار جونيور الذي قرر الرحيل عن قلعة الزعيم، والعودة إلى ناديه الأسبق سانتوس.

وأثار ملف المبلغ الذي تنازل عنه نيمار جونيور، من أجل إنهاء العلاقة التعاقدية بينه وبين الهلال، جدلًا كبيرًا، وذلك بعدما أفادت تقارير برازيلية بأن نيمار لم يتنازل سوى عن مبلغ ضئيل من قيمة المدة المتبقية في عقده، من أجل فك الارتباط مع بطل دوري روشن.

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