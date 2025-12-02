خالعًا رداء واقعة المؤتمر الصحفي .. نواف العقيدي: أهل عمان على رأسي ولا تعليق على ما فعله كارلوس كيروش!

المنتخب السعودي ونظيره العماني افتتحا مشوارهما اليوم الثلاثاء، بدور المجموعات من كأس العرب 2025، على استاد المدينة التعليمية، في مباراة حسمها الصقور الخضر لصالحهم بثنائية مقابل هدف وحيد.

وافتتح المنتخب السعودي الأهداف في الدقيقة 55، عن طريق مهاجمه فراس البريكان؛ قبل أن يُعدل عمان النتيجة بواسطة غانم الحبشي، في الدقيقة 70.

وفي الدقيقة 77.. ظهر "البديل" صالح الشهري؛ ليسجل هدف الانتصار للمنتخب السعودي، وبالتالي الحصول على 3 نقاط غالية للغاية.

وبهذه النتيجة.. حصد منتخب السعودية أول 3 نقاط في "المجموعة الثانية"؛ ليحتل الوصافة خلف المغرب "المتصدر"، الذي انتصر (3-1) على جزر القمر.