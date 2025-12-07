"طرح مضلل وبيتكم من زجاج" .. رد سعودي عنيف على تشكيك نشأت أكرم في جائزة الأفضل آسيويًا، وتلميح هجومي ضد الهلال!

أثار نشأت أكرم، أسطورة الكرة العراقية، حالة واسعة من الجدل، بعدما قرر أن يقتحم الصراع الذي ظل مستمرًا لسنوات، بين مواطنه يونس محمود، والنجم السعودي ياسر القحطاني، حول "أحقية" جائزة أفضل لاعب في آسيا 2007.

نجم المنتخب السعودي السابق، ياسر القحطاني، توج بجائزة أفضل لاعب آسيوي، وهو الأمر أثار جدلًا حينها، في العراق، خاصة بعد تتويج أسود الرافدين بلقب كأس آسيا، في عام 2007، على حساب منافسه الأخضر في النهائي (1-0).

وظلت المناكفات حاضرة بين يونس محمود، قائد المنتخب العراقي السابق، وياسر القحطاني، بشأن أحقية الجائزة الفردية الكبرى في القارة، حيث صرح "السفاح" الذي قاد الأسود لكأس آسيا 2007، أكثر من مرة، بأن الجائزة "سُلبت منه" لصالح القحطاني.