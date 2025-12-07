بعدما كان صراع التصريحات على جائزة أفضل لاعب في آسيا 2007 مقتصرًا على العراق يونس محمود والسعودي الذي توج بها بالفعل ياسر القحطاني، اقتحم أسد الرافدين نشأت أكرم هذا الجدل مؤخرًا، مؤكدًا تعرضه للظلم.
"المصالح تلعب لصالح السعودية ضد العراق" .. نشأت أكرم يفاجئ ياسر القحطاني: نفوذكم سلب جائزة أفضل لاعب في آسيا مني!
ما القصة؟
في عام 2007، تأهل المنتخبان السعودي والعراقي لنهائي كأس آسيا، في لقاء حسمه أسود الرافدين لصالحهم بهدف نظيف، سجله الأسطورة يونس محمود.
وفي العام ذاته، أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم منافسة العراقيين يونس محمود ونشأت أكرم للسعودي ياسر القحطاني، للحصول على جائزة أفضل لاعب في القارة الصفراء.
العراقيون توقعوا أن يحصل عليها أحد أبنائهم، في ظل التتويج باللقب القاري، لكنهم فوجئوا بتتويج القحطاني بجائزة الأفضل في الأخير.
ومن وقتها، يظهر يونس محمود في أكثر من مناسبة للتأكيد على أن الجائزة "سُلبت منه" لصالح القحطاني، مشككًا في المعايير.
لكن الجديد في هذا الشأن، هو ما خرج به نشأت أكرم في الساعات الماضية، حيث أطلق تصريحات قوية..
نشأت أكرم يؤكد: سلبوا جائزة الأفضل مني!
النجم العراقي الأسبق والذي يعمل حاليًا كمحلل فني في برنامج "المجلس" بقناة الكاس القطرية، فتح ملف حفل الأفضل في آسيا 2007، عبر حلقة الأمس، مؤكدًا أنه كان يستحق الجائزة، رغم تشديده على أحقية القحطاني بها كذلك!
وقال أكرم خلال تصريحاته ببرنامج "المجلس": "جائزة أفضل لاعب في آسيا سُلبت مني، فبالأرقام كنت أنا الأفضل عام 2007؛ كنت بطل آسيا وأفضل لاعب في مباراتين منهما النهائي، وكذلك كنت أفضل لاعب في أربع مباريات بدوري أبطال آسيا، لذا كأرقام كنت أنا الأفضل، لكنني لا أملك نفوذًا في الاتحاد الآسيوي".
وأضاف: "وقتها العراق كان أفضل فريق وحصلنا كذلك على جائزة اللعب النظيف، بجانب هداف القارة حصلها عليها العراقي يونس محمود بالمناصفة مع ياسر القحطاني. حصلنا على كافة الجوائز باستثناء أفضل لاعب. هذا يرجع – من وجهة نظري – إلى النفوذ. إذا لم يكن لديك نفوذ وسند، لو قام العراق بتجنيس ليونيل ميسي، لن يحصل على جائزة الأفضل في آسيا.
"أنا لا أشكك في الجائزة، هذه كواليس ونفوذ ومصالح. والدليل هناك لاعبين آسيويين يلعبون في دوري أبطال آسيا .. لماذا لا يحصلون على الجائزة؟!".
النجم العراقي الأسبق تابع: "ياسر يستحقها، وحتى الآن أنا لست غاضبًا، حتى أنني على المنصة قمت بتقبيل القحطاني وهنأته. الجائزة بالفعل ذهبت لشخص يستحقها، لكن ما أتحدث عنه أنا هي كواليس، وليس تشكيكًا".
"المصالح تلعب لصالح السعودية"
بعض الحضور في "المجلس" خالف نشأت أكرم الرأي، ومنهم مقدم البرنامج خالد جاسم، الذي اعترض على تشكيكه في الجائزة لمجرد عدم الحصول عليها.
لكن العراقي أصر على أنه لا يشكك بل يتحدث عما يحدث خلف الكواليس، مستدلًا بما حدث في الدور الرابع "المحلق الآسيوي" المؤهل لكأس العالم 2026، حيث أقيمت مباريات مجموعة العراق على أرض السعودية، والتي كانت تضم الأخضر بجانب إندونيسيا.
واستطرد أكرم: "كلها مصالح، والدليل أنه في مباراة الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026، من المفترض أن الأكثر نقاطًا يلعب على أرضه، ومع ذلك العراق لم يلعب على أرضه (أقيمت على أرض السعودية)".
واختتم: "هل محمد الشلهوب؛ نجم المنتخب السعودي الأسبق، لم يكن يستحق جائزة الأفضل في آسيا 2006؟، هل لم تغضب السعودية بعد حصول القطري خلفان إبراهيم عليها؟ .. في الأخير ياسر القحطاني يستحق الجائزة وأنا هنأته، هو لاعب خلوق ونجم وأحد أفضل اللاعبين الذين لعبت ضدهم".
نشأت أكرم عن استفزاز القحطاني
رغم أن نشأت أكرم يتحدث لأول مرة بهذه القوة والصراحة عن أحقيته بالجائزة التي حصل عليها ياسر القحطاني، لكنه كان قد خرج بتصريحات قبل عامين تقريبًا كاشفًا عن مؤامرته رفقة لاعبي العراقي ضد النجم السعودي خلال نهائي كأس آسيا 2007..
في يناير 2024، ظهر أكرم عبر شبكة قنوات "الكاس" القطرية أيضًا، موضحًا: "الاستفزاز هذا جزء من اللعبة، من قبل لم يكن هناك تقنية فيديو، الآن لا يمكن لأي لاعب أن يفعل مثل هذه الأفعال، واستفزازنا للقحطاني جزء من اللعبة، فقد صارت المناوشات بين الجميع، لكن ما هو غير مقبول هو التقليل من قيمة ياسر وتاريخه، هو لاعب مهم في آسيا وليس فقط في السعودية".
وأضاف: "فكرة الاستفزاز خرجت من عندي، بحكم قربي منه وأعرف أنه من الممكن أن يخرج من أجواء المباراة بهذه الاستفزازات، والدليل تصريح زميله مالك معاذ بأنه خرج من المباراة بالفعل، أعتذر له، لكن هذه مباراة نهائي وأول مرة نهائية لنا، والمنتخب العراقي كان يحتاجها والشعب العراقي كان يستحق الفرحة نظرًا للأوضاع السياسية وقتها".
واختتم: "القحطاني حصل على جائزة أفضل لاعب في آسيا رغم أنها كانت من حقي، لكنني لم أغضب، بالعكس سعدت من أجله، وبكل قلب صادق قلت إنه استحقها، لأنه كان مميزًا مع ناديه والمنتخب".