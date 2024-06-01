ريال مدريد يكتب التاريخ ويفوز بالـ15 أمام بوروسيا دورتموند..

توج فريق الكرة بنادي ريال مدريد الإسباني، بلقب دوري أبطال أوروبا، للمرة الخامسة عشرة في تاريخه، بعد الفوز على بوروسيا دورتموند الألماني بنتيجة (2-0)، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن.

وأضاف ريال مدريد اللقب رقم 15 في تاريخه، بعد مواسم (1956-1957-1958-1959-1960-1966-1998-2000-2002-2014-2016-2017-2018-2022)، ثم نسخة 2024، فيما تجمد رصيد بوروسيا دورتموند عند لقب وحيد توج به في موسم 1997.

وشهدت المباراة النهائية، حالة من الصخب الجماهيري، في ظل الأحداث المثيرة التي شهدها مشهد الختام في البطولة الأوروبية، بين حسن وداع توني كروس، مع ريال مدريد، وسوء نهاية ماركو رويس مع بوروسيا دورتموند، فضلًا عن تألق كريم أديمي في شوط أول شهد خطورة ألمانية، قبل أن ينجح الميرينجي بخبرته المعتادة في قلب الطاولة بثنائية كارفخال وفينيسيوس.

ونستعرض في النسخة العربية من موقع GOAL أبرز تعليقات الجماهير على قمة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في نهائي دوري الأبطال..