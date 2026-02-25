نجم نيوكاسل ساندرو تونالي مرشح للانتقال إلى يوفنتوس حسب أسطورة كرة القدم الإيطالية

تدرج تونالي في صفوف الشباب في بريشيا قبل أن ينتقل إلى نادي ميلان العملاق في الدوري الإيطالي في عام 2020، في البداية على سبيل الإعارة قبل أن يصبح الانتقال دائمًا. فاز بلقب الدوري الإيطالي في 2021-22 في سان سيرو، لكنه غادر بعد عام، ليصبح أغلى لاعب كرة قدم إيطالي على الإطلاق عندما دفع نيوكاسل 70 مليون يورو (61 مليون جنيه إسترليني/83 مليون دولار) لضمه إلى سانت جيمس بارك.

تعرقلت بدايته في تاينسايد عندما تم إيقافه لمدة عشرة أشهر، بما في ذلك ثمانية أشهر في إعادة تأهيل المقامرة، لخرقه لوائح المراهنة الإيطالية.

ومع ذلك، أصبح تونالي منذ ذلك الحين نجمًا راسخًا في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن أبهر في فريق هاو، وساعد فريق ماغبايز على احتلال المركز الخامس في موسم 2024-25 للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا. كان الموسم المحلي أكثر صعوبة حتى الآن، لكن نيوكاسل سيلعب في دور الـ16 من مسابقة الأندية الأوروبية بعد فوزه على قاراباغ 9-3 في مجموع المباراتين في الدور الفاصل، حيث سجل تونالي هدفًا في مباراة الإياب مساء الثلاثاء.