Getty Images Sport
نجم نيوكاسل ساندرو تونالي مرشح للانتقال إلى يوفنتوس حسب أسطورة كرة القدم الإيطالية
تونالي يثبت وجوده في الدوري الإنجليزي الممتاز
تدرج تونالي في صفوف الشباب في بريشيا قبل أن ينتقل إلى نادي ميلان العملاق في الدوري الإيطالي في عام 2020، في البداية على سبيل الإعارة قبل أن يصبح الانتقال دائمًا. فاز بلقب الدوري الإيطالي في 2021-22 في سان سيرو، لكنه غادر بعد عام، ليصبح أغلى لاعب كرة قدم إيطالي على الإطلاق عندما دفع نيوكاسل 70 مليون يورو (61 مليون جنيه إسترليني/83 مليون دولار) لضمه إلى سانت جيمس بارك.
تعرقلت بدايته في تاينسايد عندما تم إيقافه لمدة عشرة أشهر، بما في ذلك ثمانية أشهر في إعادة تأهيل المقامرة، لخرقه لوائح المراهنة الإيطالية.
ومع ذلك، أصبح تونالي منذ ذلك الحين نجمًا راسخًا في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن أبهر في فريق هاو، وساعد فريق ماغبايز على احتلال المركز الخامس في موسم 2024-25 للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا. كان الموسم المحلي أكثر صعوبة حتى الآن، لكن نيوكاسل سيلعب في دور الـ16 من مسابقة الأندية الأوروبية بعد فوزه على قاراباغ 9-3 في مجموع المباراتين في الدور الفاصل، حيث سجل تونالي هدفًا في مباراة الإياب مساء الثلاثاء.
- Getty Images Sport
يوفنتوس يطالب بمتابعة صفقة انتقال نجم فريق ماغبايز
في مقابلة مع صحيفة La Gazzetta dello Sport، سُئل ماركيزيو عما إذا كان سيسعى إلى التعاقد مع برناردو سيلفا، الذي ينتهي عقده مع مانشستر سيتي هذا الصيف. لكن لاعب الوسط السابق تراجع عن موقفه وقال إن ناديه السابق بحاجة إلى ضم لاعبين إيطاليين أقوياء لمساعدته في العودة إلى قمة الدوري الإيطالي.
وقال: "كرة القدم تتغير، لكن جوهر الأندية لا يتغير. لطالما كان لدى يوفنتوس مجموعة أساسية من الأبطال الإيطاليين ويحتاج إلى إعادة بنائها. يبدو لي أن [جيانلويجي] دوناروما بعيد المنال، فقد انتقل للتو إلى مانشستر سيتي. يبدو تونالي أكثر قابلية للتحقيق. سيكون نقطة انطلاق ممتازة، لكن الأمر يتطلب الصبر".
كما كشف ماركيزيو عن إعجابه بمهاجم غلطة سراي فيكتور أوسيمهن، الذي تألق خلال فوز نابولي بلقب الدوري الإيطالي 2022-23 قبل أن تنهار علاقته بالنادي.
وأضاف: "كان سيحدث فرقًا بالتأكيد. أوسيمهن الذي نعجب به في غلطة سراي ليس مجرد مهاجم ذهب إلى تركيا لقضاء الشتاء. في مباراة الذهاب، أظهر تصميمًا لا يصدق، وهو ما غالبًا ما كان ينقص يوفنتوس أمام المرمى".
تونالي يوقع على تمديد عقده مع نيوكاسل أثناء فترة الحظر
وقد اعترف تونالي نفسه بأنه لا يستطيع استبعاد احتمال العودة إلى وطنه يوماً ما، حيث قال في أكتوبر: "لا يمكنك أبداً أن تعرف ما سيحدث، وأنا أقول للجميع إن هذا ممكن. أنا لا أغلق الباب أمام إيطاليا؛ فهي بلدي. ربما ليس الآن لأنني وجدت توازني في نيوكاسل، لكن الدوري يتحسن أكثر فأكثر، ومستوى الفرق يرتفع".
نيوكاسل في وضع قوي عندما يتعلق الأمر بمستقبل تونالي. وقع اللاعب الدولي الإيطالي على تمديد عقده مع النادي خلال فترة إيقافه، ليصبح عقده ساريًا حتى عام 2029 مع خيار تمديده لعام آخر. وهذا يعني أن أي فريق في الدوري الإيطالي يرغب في الحصول على خدماته سيضطر إلى دفع مبلغ كبير لضمان إقناع نيوكاسل ببيع أحد أهم لاعبيه.
- Getty Images Sport
يوفنتوس يعاني بعد خمس مباريات دون فوز
بدأ يوفنتوس الموسم تحت قيادة إيغور تودور، الذي يشغل الآن منصب المدير الفني المؤقت لتوتنهام هوتسبير. لكن الكرواتي تم طرده بعد ثماني مباريات دون فوز، وتم تعيين لوتشيانو سباليتي خلفًا له.
ساعد المدرب البالغ من العمر 66 عامًا في البداية فريق لا فيتشيا سينيورا على تجاوز الأزمة، لكن المشاكل عادت لتظهر في الشهر الماضي تقريبًا. خسر يوفنتوس أربع من آخر خمس مباريات له ويواجه خطر الخروج من دوري أبطال أوروبا، بعد هزيمته 5-2 أمام غلطة سراي في مباراة الذهاب من الدور الفاصل. ستقام مباراة الإياب يوم الأربعاء مساءً.
