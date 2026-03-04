AFP
نجم برشلونة السابق يزعم أن تقنية VAR تم اختراعها حتى "لا يسرقنا ريال مدريد بعد الآن"
فيديل يحيي من جديد الخلاف المرير مع ريال مدريد
خلال ظهوره في بودكاست Enfocados، عبر Mundo Deportivo، سُئل اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا عن تاريخه مع بطل أوروبا 15 مرة. لم يتردد فيدال في إعادة فتح الجروح القديمة من فترة لعبه في ألمانيا وإسبانيا، قائلاً: "نعم، شعرت أن ريال مدريد سرق مني. في مباراتين مع بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا، في ربع النهائي ونصف النهائي، عندما أقصونا".
أيقونة تشيلي تطلق اتهامًا قويًا ضد VAR
وذهب لاعب الوسط التشيلي المخضرم، الذي يلعب حاليًا لفريق كولو كولو في وطنه، إلى أبعد من ذلك في انتقاده عندما شكك في نزاهة اللعبة قبل إدخال التكنولوجيا. وأشار إلى أن هذه الرياضة كانت تشوبها مزايا غير عادلة إلى أن اضطرت الهيئات الإدارية إلى اتخاذ إجراءات. وربط فيدال بشكل صريح التقدم التكنولوجي بتجاربه الشخصية ضد نادي العاصمة، مما أثار ضجة في مدريد.
وواصل لاعب يوفنتوس السابق انتقاداته في البودكاست، مدعياً أن النظام موجود فقط بسبب فريق سانتياغو برنابيو. وقال: "تم إدخال VAR بسبب ريال مدريد. قبل ذلك، كان هناك الكثير من الغشاشين. لهذا السبب اخترعوا VAR، حتى لا يسرقوا بعد الآن".
"هذه السرقة لا يمكن أن تحدث!"
تعود جذور هذه المنافسة المريرة إلى دوري أبطال أوروبا 2016-17، حيث تم إقصاء بايرن في مباراة شابتها الجدل. خلال مباراة الإياب الحاسمة في ربع النهائي على ملعب سانتياغو برنابيو، طُرد فيدال في الدقيقة 84 بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية على الرغم من أنه بدا أنه فاز بالكرة بشكل نظيف في صراع مع ماركو أسينسيو. كانت هذه القرار قاتلاً لبايرن ميونيخ، الذي خسر في النهاية 4-2 (6-3 في مجموع المباراتين) بعد الوقت الإضافي، حيث استفاد كريستيانو رونالدو من عدة قرارات مثيرة للجدل في تلك الليلة.
كانت تصريحات لاعب الوسط في تلك الليلة مثيرة للجدل آنذاك كما هي الآن. في تعليقه على أداء الحكم فيكتور كاساي، قال فيدال سابقًا: "عندما خاف ريال مدريد، بدأ الحكم عرضه. لا يمكن أن يحدث هذا السرقة في دوري أبطال أوروبا. شعرنا بذلك كثيرًا وبدأت تتساءل قليلاً. كنا نريد التأهل، ونشعر بالغضب الشديد لأن مباراة بهذه الحدة حُسمت بقرار من الحكم. لقد ارتكب الكثير من الأخطاء وأخرجنا من دوري أبطال أوروبا. عندما يحرجك [الحكام] بهذه الطريقة، يصعب عليك تقبل الأمر. هذا يجعلك تشعر بالغضب الشديد".
مدريد تواجه غضبًا جديدًا بسبب تقنية VAR
تأتي تعليقات فيدال في وقت حساس للغاية بالنسبة لريال مدريد، الذي يواجه حاليًا مزاعم جديدة بتلقي معاملة تفضيلية من المسؤولين. بعد الهزيمة المفاجئة 1-0 أمام خيتافي يوم الاثنين، سلطت الأضواء على أنطونيو روديجر بعد تدخل متهور لم يعاقب عليه. غضب دييغو ريكو، مدافع خيتافي، من عدم تدخل VAR، مقترحًا أن يواجه الألماني حظرًا طويلًا لما وصفه بأنه عمل عدواني متعمد على أرض الملعب.
قاد ريكو الحملة بادعائه أن مدافع ريال مدريد كان يجب أن يُطرد، قائلاً: "لو كان العكس، لكنت حصلت على نفس الإيقاف لمدة 10 مباريات أو لم أكن لألعب على الإطلاق هذا الموسم. لا أعرف ما الغرض من VAR. أعتقد أنه مخصص لمثل هذه المواقف.
"لقد كان اعتداءً؛ يمكنك أن ترى أنه كان سيضربني عمداً. في اللعبة السابقة، كان بيننا شجار أدى إلى ارتكاب خطأ، وفي طريق عودته إلى الدفاع، كان يقول أشياء. في اللعبة التالية مباشرة، وصلت الكرة إليّ، ويمكنك أن ترى أنه دفع زميله جانباً ليضرب وجهي. لو كان قد أمسك بي في وضع سيئ، لكان قد تركني ملقى على العشب".
