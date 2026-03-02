المدرب الوطني يوليان ناجلسمان يدون ملاحظات حول احتفال لاعبيه بالأهداف. أو بالأحرى حول عدم احتفالهم بها، موضوع كشف عنه مدرب "المانشافت" في تصريحات حديثة.
"إذا لم تحتفل بهدفك اعتزل كرة القدم" .. ناجلسمان يستشهد بالألعاب الأولمبية لانتقاد لاعبي ألمانيا!
يوليان ناجلسمان يعتبر الألعاب الأولمبية نموذجًا يحتذى به في كرة القدم
"عندما ألاحظ شيئًا كهذا لدى أحد لاعبينا، أقوم بتدوينه على الفور"، كشف ناجلسمان في مقابلة مع مجلة "كيكر" أن عدم الفرح بتسجيل هدف يزعجه للغاية. وقد لاحظ بشكل عام نزعة إلى نقص العاطفة في كرة القدم، لكن الألعاب الأولمبية الشتوية قدمت له مؤخرًا برنامجًا إيجابيًا مختلفًا.
"أجد العاطفة رائعة في الرياضة الأولمبية على وجه الخصوص"، أكد ناجلسمان، الذي يمكنه "استخدام" هذه الانطباعات في عمله "لتحفيز اللاعبين على أن كل حركة يمكن أن تكون مهمة، وأنه يمكن الاحتفال بكل حركة. تدخل جيد، فوز في صراع ثنائي، تسديدة جيدة أو حتى الهدف نفسه".
وقدم المدرب البالغ من العمر 38 عامًا مثالًا ملموسًا من تجربته في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الأخيرة: "عندما يتأهل أول اثنين في التصفيات التمهيدية في سباق التزلج المتعرج، فإنهم يفرحون للغاية!" في كرة القدم، على العكس من ذلك، يفتقد "بسبب تكرار المباريات، العاطفة في ما يسمى بالانتصارات السهلة أو الأهداف السهلة".
- AFP
ناجلسمان: "... عندها يمكنك التخلي عن كرة القدم"
من المهم بالنسبة لناجلسمان أن يكون لاعبوه متحمسين عاطفياً. "عندما أرى لاعباً يسجل هدفاً ولا يبتهج بشكل صحيح، فإن ذلك يشير لي إلى أن هناك شيئاً ما غير صحيح. إذا لم تعد تبتهج بشكل صحيح عند تسجيل هدف، فعليك التوقف عن لعب كرة القدم، لأن ذلك هو ما يضفي متعة على اللعبة."
لذلك، لا يستطيع مدرب المنتخب الوطني أن يفهم أسئلة الصحفيين بعد المباريات عن سبب "احتفاله الشديد بالهدف". "حسنًا، لأن المباراة تدور حول الأهداف. إذا لم أعد أحتفل بذلك، فعليّ أن أعمل في وظيفة أخرى"، قال ناجلسمان.
في الألعاب الأولمبية، كان "يشاهد بشكل خاص مسابقات التزلج الألبي"، لكنه كان سعيدًا أيضًا بالمنصة الكبيرة التي أتيحت للرياضات الهامشية. "الكيرلنج، على سبيل المثال، هو الرياضة التي شهدت أكبر نمو. سمعت مؤخرًا صدفةً اثنين من الشباب يتحدثان، أحدهما قال إنه يريد الآن ممارسة الكيرلنج"، كشف ناجلسمان.
من سيختار ناجلسمان لبطولة كأس العالم 2026؟
في الصيف، سيكون ناجلسمان وفريقه في بؤرة الاهتمام. في كأس العالم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، تسعى المنتخب الألماني للفوز باللقب، حيث ستواجه كوراساو وكوت ديفوار والإكوادور في مجموعتها.
قبل الاستعدادات النهائية لكأس العالم، لا يوجد سوى مباراتين تجريبيتين ضد سويسرا وغانا في نهاية مارس. ووفقًا لناجلسمان، فإن تشكيلة الفريق لهذه المباريات ستعطي فكرة شاملة عن تشكيلة المنتخب الألماني لكأسالعالم، والتي أعلن عنها قرارات مفاجئة.
- Getty Images
مباريات ألمانيا في دور المجموعات في كأس العالم 2026
- 14 يونيو: ألمانيا ضد كوراساو
- 20 يونيو: ألمانيا ضد كوت ديفوار
- 25 يونيو: ألمانيا ضد الإكوادور