(مُحدث) أخبار الانتقالات | ليفربول يحاول دعم دفاعه بخطف صفقة تشيلسي وراشفورد مطلوب في مانشستر

عقب عرضه على يوفنتوس والأنباء عن اقترابه من التوقيع مع ليل، خرجت تقارير في إنجلترا تتحدث عن عرض وكلاء جون دوران اللاعب على أندية إنجليزية أيضاً.

وقال "تيم توك" إن توتنهام وليدز حصلا على فرصة التعاقد مع المهاجم الكولومبي للنصر في انتقالات يناير، في ظل عدم وجود رغبة من فنربخشه لاستمراره.