تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
FBL-EUR-C1-BARCELONA-FRANKFURTAFP
أحمد جمال

موعد مباراة غوادالاخارا وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا 2025-2026 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة غوادالاخارا وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يحل برشلونة ضيفاً ثقيلاً على غوادالاخارا في دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا 2025-2026، والتي يحتضنها ملعب بيدرو إسكارتين.

يدخل البلوجرانا أولى مبارياته في البطولة للدفاع عن اللقب الذي حققه في الموسم الماضي بعد غياب 4 سنوات كاملة، والمُسابقة التي يمتلك منها 32 لقب، متفوقاً فيه على أقرب مُنافسيه أتلتيك بيلباو بفارق 8 ألقاب. 

على الجانب الأخر تأهل غوادالاخارا بعد الفوز على كاسيرينو في الدور الأول بهدفين مقابل هدف، ومن ثم الانتصار على أتلتيكو سبتة في الدور الثاني بهدف دون رد.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة غوادالاخارا وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

  • ما موعد مباراة غوادالاخارا وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا 2025-2026؟

    موعد مباراة غوادالاخارا وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا 2025-2026، هو الثلاثاء 16 ديسمبر 2025، على ملعب بيدرو إسكارتين.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية، الثانية عشرة بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

    • إعلان

  • ما القنوات الناقلة لمباراة غوادالاخارا وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا 2025-2026؟

    تمتلك شبكة قنوات MBC حقوق بث مباريات كأس ملك إسبانيا 2025-2026، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة غوادالاخارا وبرشلونة في كأس الملك عبر شاشتها.

    وخصصت الشبكة قناة MBC MASR 2 لبث المواجهة.

  • كيف تشاهد البث المباشر لمباراة غوادالاخارا وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

    لهواة البث المباشر، يمكن متابعة لقاء غوادالاخارا وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا 2025-2026 عبر تطبيق "شاهد".

    شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

    المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
    غوادالاخارا - وبرشلونةالثلاثاء 16 ديسمبر 2025،
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		MBC MASR 2بيدرو إسكارتين

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • تشكيل برشلونة المتوقع أمام غوادالاخارا في كأس ملك إسبانيا 2025-2026:

    التشكيل| 4-2-3-1
    حراسة المرمىجوان جارسيا
    خط الدفاعأليخاندرو بالدي - باو كوبارسي - جيرارد مارتين - جوفري تورنتس
    المحوردي يونج - بيدري
    خط الوسطماركوس راشفورد - فيرمين لوبيز - روني بردجي
    خط الهجومفيران توريس
كأس ملك إسبانيا
جوادالاخارا crest
جوادالاخارا
GUA
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
0