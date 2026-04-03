Bosnia & Herzegovina v Italy - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offsGetty Images Sport
Francesco Schirru و أحمد فرهود

"لا اختلاف في معدل الأعمار ولكن"!.. سر انهيار منتخب إيطاليا بالمقارنة مع عمالقة العالم

حقيقة قاسية وراء مُعاناة المنتخب الإيطالي..

بعد عقدين من خيبات الأمل في كأس العالم، بين الغياب عن البطولة والمشاركات التي لا تُذكر؛ يواصل منتخب إيطاليا السير على حافة الهاوية، في محاولة للعودة إلى سابق عهده.

وعلى الرغم من نجاحه في بطولة كأس أمم أوروبا 2020، التي تم إقامتها في العام التالي 2021؛ فإن منتخب الأتزوري الأول لكرة القدم، لم يعد من الفرق الكبيرة في العقدين الأخيرين.

فما هي مشاكل كرة القدم الإيطالية؟.. إنها لا حصر لها وبعيدة كل البعد عن الحل؛ بالنظر إلى الخسارة النكراء في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026، ضد منتخب البوسنة والهرسك.

ومن بين هذه المشاكل بالتأكيد، قلة خبرة اللاعبين المستدعين وحتى المتاحين في الدوري الإيطالي؛ مقارنةً بما كان عليه الحال، قبل عقدين من الزمن.

ولم يكن منتخب إيطاليا الذي اختاره المدير الفني جينارو جاتوزو، فريقًا منخفض العمر أو مرتفع، مقارنةً بالمنافسين الكبار مثل "إسبانيا، فرنسا والأرجنتين"؛ ولكن الأزمة أن النجوم كبار السن في الأتزوري، لا يمتلكون خبرة أساسًا.

وبالتالي.. من الصعب أن يستفيد اللاعبين الصغار في منتخب إيطاليا، من زملائهم كبار السن؛ عكس ما يحدث في "إسبانيا، فرنسا والأرجنتين"، حيث يتم دمج الجيلين بشكلٍ رائع.

  italy(C)Getty Images

    إيطاليا في عهد جينارو جاتوزو

    بلغ متوسط أعمار لاعبي المنتخب الإيطالي، الذي واجه أيرلندا الشمالية والبوسنة والهرسك "26.5 عامًا"؛ حيث كان متوازنًا في مختلف خطوط الفريق.

    اللاعبون الوحيدون الذين تجاوزوا الثلاثين من العمر، والذين استدعاهم المدير الفني جينارو جاتوزو، هم "ليوناردو سبينازولا، برايان كريستانتي وماتيو بوليتانو"؛ حيث ينتمون إلى فرق فازت بعددٍ قليل من الألقاب، في السنوات الأخيرة.

    أما الشباب الذين تم استدعاؤهم، من بيو إسبوزيتو إلى ماركو باليسترا، لديهما مستقبل مشرق؛ لكن الوقت لم يتح لهما لتلقي النصائح، بشأن المباريات مع المنتخب الوطني.

    ويكفي أن نُفكر في النجاحات الأخيرة لإيطاليا، وتحديدًا عندما توّج بلقب كأس أمم أوروبا 2020؛ حيث استفاد النجوم الصغار من أسماء عالمية، مثل ليوناردو بونوتشي وجورجيو كيليني.


  spain-team-member(C)Getty Images

    منتخب إسبانيا بطل أوروبا

    يكون للاعبين الذين تجاوزوا الثلاثين من العمر، دورًا أساسيًا في المنتخبات؛ خاصةً عندما يلعب شباب لم يعتادوا على البطولات والألقاب، بجوارهم.

    مثلًا.. تعتمد إسبانيا - بطلة أوروبا -، على لاعبين في الثلاثينيات من العمر، لا يلعبون مع ريال مدريد وبرشلونة؛ لكنهم قادرون على تحمل ضغط الفرق الكبرى.

    علاوة على ذلك، فإن الشباب الذين يشاركونهم الملعب؛ أمثال لامين يامال وبيدري جونزاليس وفيرمين لوبيز، تجاوزوا من الخبرة معظم لاعبي الدوري الإيطالي.

    وكان متوسط أعمار منتخب إسبانيا، الذي خاض آخر مبارياته الودية في مارس، هو 26.6 عامًا؛ أي نفس معدل أعمار إيطاليا تقريبًا.

  FBL-FRIENDLY-COL-FRA AFP

    فرنسا في عهد ديدييه ديشان

    ولا يختلف الأمر كثيرًا بالنسبة لمتوسط أعمار منتخب فرنسا، وصيف بطل العالم، والمرشح للفوز بلقب نسخة 2026؛ إلى جانب كل من إسبانيا والأرجنتين.

    ويُمكن أن يعتمد ديدييه ديشان، المدير الفني لمنتخب فرنسا، على هجوم قوي للغاية في رحلته إلى أمريكا الشمالية؛ لكن لا أحد منهم يتجاوز الثلاثين من العمر.

    ويعرف هذا الخط الهجومي بالفعل، أسرار تسجيل الأهداف، بالنظر إلى عديد الألقاب التي فاز بها، والخبرة التي اكتسبها في السنوات الأخيرة؛ فيكفي أن نفكر في كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي، إلى جانب مايكل أوليسي وغيرهم.

    وبلغ متوسط أعمار منتخب فرنسا في مارس، حوالي 26.9 عامًا؛ حيث ارتفع هذا الرقم، بفضل بعض النجوم البارزين الذين يعرفون كيف يعوضون نواقص الشباب.

    على سبيل المثال.. حقق نجولو كانتي ولوكاس هيرنانديز ومايك ماينان؛ بعض الإنجازات في مسيرتهم، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي.

  FBL-WC-2022-MATCH64-ARG-FRA-TROPHY AFP

    فريق الأرجنتين بقيادة سكالوني

    بعد فوزه ببطولة كأس العالم وكوبا أمريكا؛ يتطلع منتخب الأرجنتين للتتويج بكل شيء مرة أخرى، في السنوات المقبلة.

    ولن يكون ليونيل ميسي، الذي يعتبره الكثيرون أعظم لاعب كرة قدم في التاريخ، موجودًا في المستقبل القريب؛ لكن وراءه لا يزال يوجد الرقي المعهود للمنتخب الأرجنتيني.

    ويبلغ متوسط أعمار اللاعبين الحاليين في المنتخب الأرجنتيني، حوالي 27.9 عامًا؛ وهو أعلى من معدل أعمار لاعبي فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، بالنظر إلى استمرار الجيل الذي صنع التاريخ مثل "ميسي وإيميليانو مارتينيز".

    هؤلاء اللاعبون معروفين على الصعيدين الوطني والدولي، بقدرتهم على إظهار كل ما لديهم من خبرة؛ مع انضمام نجوم شباب إليهم، كنيكو باز وفرانكو ماتانتونو.


  Brazil v Croatia - International Friendly Getty Images Sport

    الحالة البرازيلية

    وعلى غرار إيطاليا، لم تفز البرازيل سوى بلقب واحد خلال العقدين الماضيين؛ وهو كأس أمريكا الجنوبية.

    ولم يحقق السامبا أي لقب في كأس العالم، منذ نسخة عام 2002؛ ويبلغ متوسط أعمار لاعبي فريق المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، 27 عامًا حاليًا.

    ويعتمد المنتخب البرازيلي، على لاعبين فازوا بكل شيء؛ مثل فابينيو وإيدرسون وكارلوس كاسيميرو.

    لكن البرازيل لا تملك بعد، لاعبين شباب أثبتوا قدرتهم على تحمل عبء المنتخب الوطني؛ فبخلاف ساحر ريال مدريد فينيسيوس جونيور.. يلعب باقي الشباب في أندية كبيرة، ولكنهم لم يكتسبوا خبرة البطولات بعد.