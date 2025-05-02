مفاجأة جديدة .. كريم بنزيما يهدد بـ"تحويل" صفقة الهلال أو الأهلي المحتملة إلى الاتحاد

بنزيما يواصل العمل على "تقوية" العميد الاتحادي..

يبدو أن النجاح الذي حققه كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في الموسم الرياضي الحالي "2024-2025"؛ لم يمر مرور الكرام.

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بنزيما عانى في موسمه الأول مع الاتحاد "2023-2024"؛ ولكنه انتفض بقوة في العام الرياضي الحالي، وأصبح عنصرًا لا غنى عنه، داخل أرضية الميدان وفي غرفة الملابس.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وساهم المهاجم الفرنسي الكبير في تخطيط العميد الاتحادي، للموسم الرياضي الحالي، وجلب بعض الصفقات مثل متوسط الميدان حسام عوار، باعتراف رئيس النادي لؤي مشعبي نفسه؛ وهو الأمر الذي قد يتواصل مستقبلًا، بعد إثبات نجاحه.