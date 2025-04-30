الأحداث تتسارع .. الأهلي يقاتل الهلال على صفقة كارلو أنشيلوتي والمحادثات البرازيلية تعود

صفقة كارلو أنشيلوتي حائرة..

لا يزال عدد كبير من الإعلاميين والنقاد الرياضيين، وحتى اللاعبين السابقين، يقللون من المدير الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله؛ على الرغم من قيادته الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى نهائي دوري أبطال آسيا "النخبة".

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الأهلي تأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا "النخبة" 2024-2025؛ بعد الفوز (3-1) على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء أمس الثلاثاء، بملعب "الإنماء" في مدينة جدة.

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فوز الفريق الأهلاوي على الهلال في نصف نهائي النخبة الآسيوية، جاء بعد أداء تكتيكي أكثر من رائع من يايسله؛ إلا أن هذا الأمر يبدو أنه لم يشفع له.