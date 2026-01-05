الفراعنة لن يعيشوا "كابوس" المغرب .. حتى وإن ظُلمت مصر ومحمد صلاح بطريقة "ودنك منين يا جحا" أمام بنين!

في مباراة "سهلة – صعبة" تجنب المنتخب المصري مفاجآت كأس أمم إفريقيا المغرب 2026، ونجح في العبور بسلام من أمام منتخب بنين، ليتأهل لدور الثمانية.

الفراعنة أسقطوا المنتخب البنيني بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن دور الـ16، لكنهم اضطروا للانتظار حتى الأشواط الإضافية لحسم مصيرهم.

التهديف في اللقاء افتتحه مروان عطية بتسديدة من خارج الـ18 في الدقيقة 69، لكن البديل جوديل دوسو الذي شارك اضطراريًا بعد مرور نصف ساعة من المباراة نظرًا لإصابة زميله أيجون توسين، نجح في اقتناص التعادل في الدقيقة 83، لتتجه المباراة للأشواط الإضافية.

التقدم للفراعنة من جديد لم يتأخر كثيرًا فبالدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول الإضافي، أضاف المدافع ياسر إبراهيم الهدف الثاني، قبل أن يؤمن محمد صلاح العبور بهدف ثالث في الدقيقة 4+120.

بهذا الفوز ينتظر المنتخب المصري بقيادة حسام حسن في دور الـ8، الفائز من مواجهة بوركينا فاسو وكوت ديفوار، المقرر إقامتها غدًا الثلاثاء.

وللتعمق أكثر في مواجهة الليلة بين مصر وبنين، دعونا نستطرد في السطور التالية..