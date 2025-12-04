صفقة رونالدو تنقلب على آل معمر .. حملات ساخرة من رئيس النصر السابق بعد رسالة "أندية المليار والمليون"

لم يكن مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر الأسبق، يدرك أن بضع كلمات قليلة، ستعرّضه لحملة ساخرة، في ظل مطالبته بتساوي الدعم بين أندية دوري روشن، في الوقت الذي كشف فيه عن كواليس التعاقد مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.
وتولى مسلي آل معمر، رئاسة نادي النصر، في عام 2021، وشهدت فترته الصفقة التاريخية، التي أبرمها العالمي، بالتعاقد مع كريستيانو رونالدو، في شتاء 2023، في صفقة انتقال حر، قادمًا من مانشستر يونايتد، والتي فتحت الباب أمام ميركاتو صيفي تاريخي، شهد انتقال عددٍ من نجوم الكرة العالمية إلى دوري روشن السعودي، فيما وقّع آل معمر على طلب استقالته من منصبه في عام 2024.