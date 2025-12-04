Musali Al Moamer Cristiano Ronaldo Nassr social gfx
محمود خالد

صفقة رونالدو تنقلب على آل معمر .. حملات ساخرة من رئيس النصر السابق بعد رسالة "أندية المليار والمليون"

"الدوري السعودي لن ينهض بهذا الفارق بين الأندية"

لم يكن مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر الأسبق، يدرك أن بضع كلمات قليلة، ستعرّضه لحملة ساخرة، في ظل مطالبته بتساوي الدعم بين أندية دوري روشن، في الوقت الذي كشف فيه عن كواليس التعاقد مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

وتولى مسلي آل معمر، رئاسة نادي النصر، في عام 2021، وشهدت فترته الصفقة التاريخية، التي أبرمها العالمي، بالتعاقد مع كريستيانو رونالدو، في شتاء 2023، في صفقة انتقال حر، قادمًا من مانشستر يونايتد، والتي فتحت الباب أمام ميركاتو صيفي تاريخي، شهد انتقال عددٍ من نجوم الكرة العالمية إلى دوري روشن السعودي، فيما وقّع آل معمر على طلب استقالته من منصبه في عام 2024.

  • يجب التوازن بين أندية "المليار" و"المليون"!

    وفي تصريحه عبر برنامج "في المرمى"، قال مسلي آل معمر، إن الدوري السعودي حاليًا بات ينال متابعة على مستوى العالم، وهو من أقوى 7 دوريات عالمية، بل وقد يتفوق من حيث النجوم المحترفين فيه على دوريات مثل فرنسا أو إيطاليا.

    في المقابل، أكد آل معمر أن أزمة دوري روشن الحالية، تكمن في وجود فروقات بين الأندية المليارية والمليونية، مضيفًا "إذا شاهدنا الدوري الإسباني أو الإنجليزي، فبالتأكيد أندية ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي يتفوقون على أندية أخرى، ولكن وفق آلية معينة".

    وتابع "أتمنى أن يتم إعادة النظر في نادٍ يحصل على 2 مليار ريال، وآخر ينافس بـ60 مليون ريال، هذه لا تخدم المنافسة، أيًا كانت الجهة المالكة أو قدرة النادي المالية، فلابد من التنظيم، من قِبل الرابطة والاتحاد السعودي ووزارة الرياضة".

    حديث آل معمر عن الدعم الملياري، فتح باب الجدل بشأن ربطه بنادي الهلال، في ظل تقارير سابقة عن تدعيم النادي بملياري دولار للفوز بدوري أبطال آسيا، فيما ذكر فهد بن نافل، رئيس الهلال السابق، في تغريدات حول إعلانه عدم الترشح لفترة رئاسية جديدة، بأن الأمير الوليد بن طلال، كان داعمًا تاريخيًا لأجيال مضت ولا يزال، بعدما قدم أكثر من مليار ونصف مليار ريال للإدارة الهلالية.

    • إعلان
  • FBL-KSA-NASSR-RONALDOAFP

    صفقة رونالدو تدحض مقولة آل معمر

    ولاقت كلمات مسلي آل معمر، ردود أفعال واسعة، بين مؤيد لرأيه، وانتقادات حملت طابع السخرية، تتعلق بمقولة رئيس النصر، التي يلمح فيها بمعاناة ناديه من قلة الدعم، وإبرامه صفقة تاريخية، بالتعاقد مع كريستيانو رونالدو.

    وقال متابع عبر منصة (إكس): "موقع مع كريستيانو بمليار ريال كأول نادٍ تلقى الدعم. وباقي الأندية ما باقي خذت ولا ريال من الصندوق، والحين يتفلسف".

    وأضاف آخر "بعد ما أعطوا النصر مليارات وجلبوا كريستيانو الذي كان يقول إنه من الرعايات، الحين (ينظر) علينا ويريد تطبيق اللعب المالي النظيف".

    وأشار متابع إلى قيمة راتب كريستيانو رونالدو - وحده - بعد تجديد عقده مؤخرًا مع النصر، بالإضافة إلى العقود التي ألغيت، وكسر العقود، والهدايا التي تقدم للدوري التركي، في إشارة لبعض الصفقات التي غادرت قلعة العالمي، ورحلت إلى تركيا، على غرار ثنائي فنربخشه، أندرسون تاليسكا و"المُعار" جون دوران.

    ونوّه متابع بأن بعض الأندية إذا حصلت على ربع راتب كريستيانو "الملياري"، مثل النجمة أو الأخدود، فهذا أفضل للتنافس وللدوري.

  • آل معمر يكذب رئيس أكاديمية مهد

    وكان مسلي آل معمر قد نفى التصريحات التي أدلى بها عبد الله حماد، الرئيس التنفيذي لأكاديمية "مهد"، والذي قال إنه تلقى اتصالًا مباشرًا من رونالدو، أثناء لعبه مع مانشستر يونايتد، واستفسر فيه بشأن مدى جدية السعودية في التعاقد معه، وأن سمو وزير الرياضة، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، اشترط عليه (حماد) بأن يكون واثقًا من قدوم رونالدو بنسبة 100%، وليس 99%، قبل اتخاذ أي خطوة رسمية، ليتم إبرام الصفقة التاريخية بعد استكمال كل الخطوات، والتأكد من رغبة اللاعب.

    آل معمر قال إن حماد لم يرو القصة الحقيقية، وإن رئيس أكاديمية "مهد" لا علاقة له بمفاوضات النصر مع كريستيانو رونالدو.

  • TOPSHOT-FBL-KSA-NASSR-KHALEEJAFP

    الحقيقة وراء قصة التعاقد مع كريستيانو رونالدو

    وروى رئيس النصر السابق، التفاصيل كاملة حول كواليس التفاوض مع رونالدو، بأن الشرارة الأولى في تلك الصفقة، جاءت باقتراح من الأمير خالد بن فهد، والذي طالب النادي بمحاولة التعاقد مع "الدون"، بعد غيابه عن معسكر مانشستر يونايتد الإعدادي في يوليو 2022.

    وقال آل معمر إنه استفسر حينها، وتم إبلاغه بأن رونالدو سبق وأن رفض عرضًا من النصر، إلا أن محمد الخريجي (رئيس شركة الوسائل)، أبلغه بأنه سيحاول فتح خط للتواصل مع وكيل كريستيانو السابق، جورج مينديش.

    وأضاف مسلي أنه نجح في الوصول إلى رونالدو عبر أحد أفراد عائلته، بدعم مباشر من وزير الرياضة، بعد فشل محاولة سابقة، سافر فيها آل معمر برفقة الخريجي إلى مانشستر على أمل لقاء لم يتم مع القائد البرتغالي.

    واستطرد "التقينا رونالدو في منزله بالبرتغال، ثم اجتمعنا به مجددًا في قطر، وخلال تلك اللقاءات، تحدث مباشرة مع الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وتأكد من حجم المشروع الرياضي والتنموي في السعودية، وهو ما جعله يقتنع تمامًا بالخطوة"، مضيفًا أن رونالدو وقع عقدين في آن واحد؛ الأول مع نادي النصر، والثاني مع رابطة دوري المحترفين السعودي.

دوري روشن السعودي
النجمة crest
النجمة
النجمة
النصر crest
النصر
النصر