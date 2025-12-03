وعد فأوفى .. مسلي آل معمر يكشف "القصة الحقيقية" وراء انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر بعد تكذيب "مسؤول كبير"!

كشف عبدالله حماد، الرئيس التنفيذي لأكاديمية "مهد"، عن واحدة من أبرز اللحظات التي سبقت انتقال الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو إلى دوري روشن السعودي، عندما تلقى اتصالاً مباشراً من اللاعب خلال فترة لعبه مع مانشستر يونايتد، يستفسر فيه عن مدى جدية السعودية في التعاقد معه رسميًا.

وأوضح حماد أن هذه المكالمة جاءت بينما كان على متن طائرة متجهة إلى الدوحة، استعدادًا لمشاركة المنتخب السعودي في كأس العالم 2022، قائلاً: "رونالدو وفريقه أرادوا معرفة مدى جدية السعودية، وأكدت لهم أننا بالفعل نرغب في ضمّه. ثم سألت كريستيانو بشكل صريح: هل أنت جاهز لهذه الخطوة؟".

وبيّن حماد أن النجم البرتغالي لم يتردد في الرد، مؤكدًا استعداده للانتقال إلى الدوري السعودي متى ما كانت المملكة مستعدة لاتخاذ الخطوة رسميًا.

وأضاف الرئيس التنفيذي لأكاديمية "مهد": "نقلت تفاصيل المكالمة إلى وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، فسألني مباشرة: هل أنت متأكد من موقف رونالدو؟"، لافتًا إلى أنه أجاب بثقة بنسبة 99%.

لكن الوزير "بحسب حماد" رفض الاكتفاء بهذه النسبة، وطالبه بثقة كاملة: "قال لي: يجب أن تكون 100% حتى نبدأ التحرك الرسمي".

وختم حماد حديثه قائلاً: "بعد استكمال كل الخطوات والتأكد من رغبة اللاعب، تمت الصفقة التاريخية بنجاح، ومنذ ذلك الحين تغيّر شكل دوري روشن السعودي تمامًا".