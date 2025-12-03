FBL-KSA-NASSR-RONALDOAFP
أحمد رفعت

وعد فأوفى .. مسلي آل معمر يكشف "القصة الحقيقية" وراء انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر بعد تكذيب "مسؤول كبير"!

رئيس النصر الأسبق يروي القصة الحقيقية بشأن انتقال رونالدو إلى النصر

أوفى مسلي آل معمر رئيس نادي النصر الأسبق بوعده، وخرج وكشف عن القصة الحقيقية، وراء انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف العالمي، خلال شتاء 2023.

مسلي آل معمر نجح في التوقيع مع رونالدو في ديسمبر 2022 لينضم للنصر بداية من يناير 2023، في صفقة تاريخية، تحدث عنها العالم كله وقتها.

  • FBL-KSA-NASSR-RONALDOAFP

    المدير التنفيذي لأكاديمية مهد يروي قصة انتقال رونالدو للنصر

    كشف عبدالله حماد، الرئيس التنفيذي لأكاديمية "مهد"، عن واحدة من أبرز اللحظات التي سبقت انتقال الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو إلى دوري روشن السعودي، عندما تلقى اتصالاً مباشراً من اللاعب خلال فترة لعبه مع مانشستر يونايتد، يستفسر فيه عن مدى جدية السعودية في التعاقد معه رسميًا.

    وأوضح حماد أن هذه المكالمة جاءت بينما كان على متن طائرة متجهة إلى الدوحة، استعدادًا لمشاركة المنتخب السعودي في كأس العالم 2022، قائلاً: "رونالدو وفريقه أرادوا معرفة مدى جدية السعودية، وأكدت لهم أننا بالفعل نرغب في ضمّه. ثم سألت كريستيانو بشكل صريح: هل أنت جاهز لهذه الخطوة؟".

    وبيّن حماد أن النجم البرتغالي لم يتردد في الرد، مؤكدًا استعداده للانتقال إلى الدوري السعودي متى ما كانت المملكة مستعدة لاتخاذ الخطوة رسميًا.

    وأضاف الرئيس التنفيذي لأكاديمية "مهد": "نقلت تفاصيل المكالمة إلى وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، فسألني مباشرة: هل أنت متأكد من موقف رونالدو؟"، لافتًا إلى أنه أجاب بثقة بنسبة 99%.

    لكن الوزير "بحسب حماد" رفض الاكتفاء بهذه النسبة، وطالبه بثقة كاملة: "قال لي: يجب أن تكون 100% حتى نبدأ التحرك الرسمي".

    وختم حماد حديثه قائلاً: "بعد استكمال كل الخطوات والتأكد من رغبة اللاعب، تمت الصفقة التاريخية بنجاح، ومنذ ذلك الحين تغيّر شكل دوري روشن السعودي تمامًا".

    • إعلان

  • مسلي آل معمر يكذب حماد

    وفجّر مسلي آل معمر، الرئيس السابق لنادي النصر، مفاجأة مدوية بعدما نفى صحة التصريحات التي أدلى بها الرئيس التنفيذي لأكاديمية "مهد"، عبدالله حماد، بشأن كواليس التعاقد التاريخي مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

    آل معمر نشر عبر حسابه على منصة "إكس" مقطعًا مصورًا يتضمّن حديث حماد عن دوره في الصفقة، وعلق عليه قائلاً: "الأستاذ عبدالله حماد لم يروو القصة الحقيقية في مفاوضات النصر مع كريستيانو (التي لا علاقة له بها) .. قريبًا ستظهر الرواية الحقيقية وبالأدلة"، في رد مباشر يشكّك في الرواية المتداولة وقتها.

    وأكد آل معمر أن حماد لم يكن له أي دور في إتمام الصفقة، مشددًا على أن ما ذكره لا يمت للواقع بصلة، وأن التفاصيل الكاملة سيتم كشفها قريبًا للرأي العام، في إشارة إلى وجود معلومات غير معلنة حول واحدة من أكبر الصفقات في تاريخ الكرة السعودية.

  • مسلي آل معمر يفي بوعده ويروي القصة الحقيقية

    وأوفى مسلي آل معمر، بوعده وفجر العديد من المفاجآت حول كواليس التعاقد التاريخي مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مؤكداً أن رحلة المفاوضات امتدت لما يقارب ستة أشهر قبل أن تُحسم الصفقة في ديسمبر 2022.

    وأكد آل معمر خلال ظهوره في برنامج "في المرمى" أن الشرارة الأولى جاءت من اقتراح الأمير خالد بن فهد، الذي طالب النادي بمحاولة ضم رونالدو بعد غيابه عن معسكر مانشستر يونايتد الإعدادي في يوليو 2022. 

    وأضاف: "استفسرت وقتها وقيل لي إن رونالدو سبق أن رفض عرضًا من النادي، لكن محمد الخريجي أبلغني أنه سيحاول فتح خط تواصل مع وكيله السابق جورج مينديش".

    وكشف آل معمر أنه سافر رفقة الخريجي إلى مانشستر على أمل لقاء اللاعب، إلا أن ذلك لم يتم، ومع تزايد التوتر بين رونالدو ومدربه السابق إيريك تن هاج، تحولت البوصلة نحو لشبونة، حيث نجحا في الوصول إلى النجم البرتغالي عبر أحد أفراد عائلته، وذلك بدعم مباشر ومتابعة مستمرة من وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

    وتابع: "التقينا رونالدو في منزله بالبرتغال، ثم اجتمعنا به مجددًا في قطر، وخلال تلك اللقاءات، تحدث مباشرة مع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وتأكد من حجم المشروع الرياضي والتنموّي في السعودية، وهو ما جعله يقتنع تمامًا بالخطوة".

    وأشار رئيس النصر الأسبق إلى أن الصفقة شهدت حضور سعد اللذيذ في يومها الأخير، موضحًا أن رونالدو وقّع عقدين في آن واحد: الأول مع نادي النصر، والثاني مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين.

    وختم مسلي حديثه قائلاً: "رونالدو أصبح ركيزة أساسية في المشروع الرياضي السعودي، وصنع تأثيرًا كبيرًا داخل وخارج الملعب، وأعتقد أن الدوري السعودي سيفقد الكثير من بريقه إذا غاب كريستيانو عن الملاعب".

  • ما القادم لنادي النصر؟

    بعد العودة من فترة التوقف لانشغال المنتخب السعودي بالمشاركة في كأس العرب 2025، سيجد النصر بعض المباريات التي لن تكون صعبة نسبيًا.

    المواجهة الأولى ستكون ضد النجمة يوم 21 ديسمبر الجاري بدوري روشن، ثم سيلعب أمام الزوراء العراقي يوم 24 من نفس الشهر في دوري أبطال آسيا 2، ثم يعود محليًا بـ3 مواجهات في دوري روشن ضد الأخدود ثم الاتفاق ثم الأهلي والقادسية، والمواجهة الأكبر أمام الهلال يوم 12 يناير 2026.

دوري روشن السعودي
النجمة crest
النجمة
النجمة
النصر crest
النصر
النصر