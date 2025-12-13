الرحيل أم البقاء؟ روبرت ليفاندوفسكي اتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله في برشلونة

وفقًا لـ"إلل شيرينجيتو" ومعلومات من "فوت ميركاتو" يميل روبرت ليفاندوفسكي إلى الخيار الأول: البقاء في برشلونة لموسم إضافي.
ويبدو أن المهاجم السابق لبايرن ميونخ مستعد لقبول "تنازلات كبيرة في الراتب" من أجل تمديد مغامرته في كاتالونيا. ويوضح خوسيه ألفاريز، في البرنامج التلفزيوني: "يريد التحدث إلى برشلونة، ليقول إنه يريد البقاء، براتب أقل بالطبع، أقل بكثير". إدراكًا منه للقيود المالية التي يواجهها النادي وراتبه الحالي البالغ 26 مليون يورو سنويًا، يبدو روبرت ليفاندوفسكي مستعدًا لتعديل مطالبه من أجل الاستمرار في اللعب بقميص النادي الكتالوني.
يرافق رغبة ليفاندوفسكي هذا ارتباطه بالمدينة وعائلته. وفقًا لخوسيه ألفاريز، "إنه سعيد في برشلونة، وكذلك عائلته. زوجته لديها أعمال هنا. الجميع سعداء. لذا فهو مستعد للتحدث مع الإدارة، والاستماع إليها، والتعبير عن استعداده لمواصلة المغامرة بشروط اقتصادية أقل".
وبذلك، يبرز البولندي رغبته في الاستقرار والتزامه تجاه النادي، حتى لو بقيت بعض الأسئلة مطروحة حول مستوى التنازلات التي هو مستعد لتقديمها وموقف برشلونة النهائي بشأن تمديد عقده.