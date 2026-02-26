Getty Images Sport
مزيد من الإصابات تضرب برشلونة! فرينكي دي يونج يواجه ستة أسابيع من الغياب بعد آخر انتكاسة
دي يونغ يواجه إيقافًا لمدة ستة أسابيع بسبب تمزق عضلي
تعرض اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا لإصابة في أوتار الركبة يوم الخميس، ويواجه الآن فترة طويلة من الغياب عن الملاعب. إنها ضربة مدمرة للاعب الذي أعاد مؤخرًا تأكيد التزامه تجاه العملاق الكتالوني، وتأتي هذه النكسة في أسوأ وقت ممكن لبرشلونة. مع دخول الموسم مرحلته الأكثر حسمًا في المسابقات المحلية والأوروبية، يواجه فليك مشكلة تكتيكية صعبة في وسط الملعب.
أكد برشلونة أن دي يونج سيغيب لمدة ستة أسابيع في بيان: "تعرض لاعب الفريق الأول فرينكي دي يونج لإصابة في العضلة ذات الرأسين البعيدة في ساقه اليمنى خلال حصة التدريب صباح اليوم. أكدت الفحوصات الطبية أن فترة التعافي المتوقعة ستكون حوالي خمسة إلى ستة أسابيع".
المباريات التي سيغيب عنها دي يونغ
سيغيب دي يونج الآن عن سلسلة من المباريات الصعبة. سيغيب لاعب الوسط عن بعض المباريات المهمة، بما في ذلك مباراة الإياب الحاسمة في نصف نهائي كأس الملك ضد أتلتيكو مدريد. علاوة على ذلك، لن يكون متاحًا في مباريات ذهاب وإياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، حيث سيواجه برشلونة إما باريس سان جيرمان أو نيوكاسل يونايتد. في الدوري الإسباني، سيتعين على البلوغرانا خوض مباريات صعبة ضد فياريال وأتلتيك كلوب وإشبيلية ورايو فايكانو بدون صانع ألعابهم الأساسي.
انتكاسة تكتيكية كبيرة لهانسي فليك
هذه الإصابة تمثل خطوة كبيرة إلى الوراء بالنسبة لفليك. للمرة الأولى منذ شهور، باستثناء أندرياس كريستنسن وغافي، كان المدرب يمتلك مجموعة كاملة من اللاعبين للاختيار من بينهم. الفراغ الذي خلفه دي يونغ محبط بشكل خاص لأنه يأتي في الوقت الذي بدأ فيه توازن خط وسط الفريق يبدو مثالياً بعد عودة بيدري. كان دي يونغ قد استعاد مؤخراً مستواه الرائع، وسجل أول أهدافه في الموسم خلال الفوز 3-0 على ليفانتي يوم الأحد، لكن هذا الزخم توقف الآن بشكل مفاجئ.
قبل عودة بيدري ضد ليفانتي، كان دي يونغ يتحمل عبئًا دفاعيًا وإبداعيًا هائلاً. غالبًا ما كان يلعب دور المحور الوحيد، مدعومًا من فيرمين لوبيز وداني أولمو، بينما كان يساعد أيضًا في تنمية المواهب الشابة مثل مارك برنال. عندما لعب برنال كلاعب وسط أكثر تمركزًا، سمح ذلك لدي يونغ بالتقدم إلى المناطق المتقدمة - وهو دور يناسب بنيته الجسدية وقدرته على حمل الكرة. الآن، يجب على فليك إعادة تقييم تشكيلته بالكامل في الوقت الذي كانت فيه الفريق يطور هوية واضحة وأسلوب لعب سلس.
إدارة عبء العمل بدون الهولندي
كان من المفترض أن تكون عودة بيدري أفضل خبر ممكن لقائد برشلونة، حيث أظهر الاثنان في كثير من الأحيان تفاهماً توارد خواطر على أرض الملعب. مع غياب دي يونغ عن الملاعب لمدة ستة أسابيع، يتحول الضغط بشكل كبير إلى كاهل بطل إسبانيا. يواجه فليك مهمة حساسة لتحقيق التوازن، خاصة مع عودة بيدري للتو من إصابة استمرت شهراً واحداً، ومن غير المتوقع أن يلعب كل دقيقة من كل مباراة.
ستختبر مرونة فليك التكتيكية الآن كما لم يحدث من قبل. غياب دي يونغ يترك الفريق بدون أفضل لاعب انتقالي ومصدر أساسي لتقدم الكرة. قد يتم استدعاء خيارات مثل مارك كاسادو واللاعب المتعدد المواهب إريك غارسيا لملء الفراغ، لكن لا أحد منهم يقدم المزيج الفريد من مقاومة الضغط والتغطية الدفاعية التي يوفرها الهولندي.
