هذه الإصابة تمثل خطوة كبيرة إلى الوراء بالنسبة لفليك. للمرة الأولى منذ شهور، باستثناء أندرياس كريستنسن وغافي، كان المدرب يمتلك مجموعة كاملة من اللاعبين للاختيار من بينهم. الفراغ الذي خلفه دي يونغ محبط بشكل خاص لأنه يأتي في الوقت الذي بدأ فيه توازن خط وسط الفريق يبدو مثالياً بعد عودة بيدري. كان دي يونغ قد استعاد مؤخراً مستواه الرائع، وسجل أول أهدافه في الموسم خلال الفوز 3-0 على ليفانتي يوم الأحد، لكن هذا الزخم توقف الآن بشكل مفاجئ.

قبل عودة بيدري ضد ليفانتي، كان دي يونغ يتحمل عبئًا دفاعيًا وإبداعيًا هائلاً. غالبًا ما كان يلعب دور المحور الوحيد، مدعومًا من فيرمين لوبيز وداني أولمو، بينما كان يساعد أيضًا في تنمية المواهب الشابة مثل مارك برنال. عندما لعب برنال كلاعب وسط أكثر تمركزًا، سمح ذلك لدي يونغ بالتقدم إلى المناطق المتقدمة - وهو دور يناسب بنيته الجسدية وقدرته على حمل الكرة. الآن، يجب على فليك إعادة تقييم تشكيلته بالكامل في الوقت الذي كانت فيه الفريق يطور هوية واضحة وأسلوب لعب سلس.