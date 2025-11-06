حرص محيسن الجمعان أسطورة نادي النصر، على تبرئة فرهاد عبدالله مدير دائرة الحكام، بشأن الاتهامات التي وجهت له، بعد الكشف عن أن نجله عمران يلعب في نادي النصر.
من أجل تبرئة المسؤول الكبير .. أسطورة النصر يعلنها صراحة: ابني اختار الهلال!
ما هي القصة؟
فجر الإعلامي نبيل نقشبندي مفاجأة من العيار الثقيل عبر برنامج "في 90"، بشأن لعب عمران نجل الأوزبكي فرهاد عبدالله، مدير دائرة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، لصالح نادي النصر.
وأوضح الناقد الرياضي أن اللاعب عمران يمتلك إمكانيات فنية مميزة في مركز حراسة المرمى، مؤكدًا أنه يعمل بجد خلال التدريبات من أجل لفت أنظار الجهاز الفني وحجز مكانٍ له في صفوف الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.
ورغم تأكيد نقشبندي أن حديثه لم يكن يحمل أي تلميحات سلبية أو انتقادات مبطنة، إلا أن تصريحاته أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية السعودية، حيث تباينت الآراء بين من اعتبرها دعمًا لموهبة شابة واعدة، ومن رأى أنها تحمل إشارات غير مباشرة حول وضع حراس الفريق الحاليين.
ماذا قال محيسن الجمعان؟
وخلال تصريحات عبر برنامج "في 90" عبر القنوات السعودية الرياضية، قال الجمعان: "يجب ألا نعطي الموضوع أكبر من حجمه، ونحن نمتلك عقول وتجارب".
وأضاف: "من يقترح أن يذهب فرهاد بنجله إلى أكاديمية، أقول له أن اللعب في الأندية يختلف تمامًا عن الأكاديميات".
وأنهى محيسن تصريحاته قائلًا: "نجل رئيس لجنة الحكام حب نادي النصر، ونجلي عبد العزيز حب الهلال وذهب للعب معه على سبيل المثال، وكل واحد لديه رغبة معينة".
فرهاد عبدالله يتولى المسؤولية بعد مسيرة مميزة
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم في مطلع يوليو عام 2021 عن تعيين الحكم الدولي الأوزبكي فرهاد عبدالله مديرًا لدائرة الحكام، في خطوة هدفت إلى تطوير منظومة التحكيم المحلية ورفع كفاءة الحكام السعوديين وفقًا لأعلى المعايير الدولية.
وتُعد دائرة الحكام من أهم الإدارات التابعة للاتحاد، حيث تتولى الإشراف الفني والإداري الكامل على حكام المسابقات المحلية، بالإضافة إلى تنظيم الدورات التأهيلية والمحاضرات التثقيفية، ومتابعة أداء الحكام في جميع المباريات الرسمية لضمان تطبيق العدالة التحكيمية بأعلى درجاتها.
وقبل توليه المنصب في السعودية، كان فرهاد عبدالله يتمتع بسجل مهني حافل على المستويين الدولي والآسيوي، شمل عدة مهام مرموقة، من أبرزها:
العمل محاضرًا معتمدًا لدى الاتحادين الدولي (FIFA) والآسيوي (AFC) لكرة القدم.
المشاركة كمحاضر رسمي في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، وكأس العالم للأندية 2021 في الإمارات.
اختياره ضمن طاقم المحاضرين في كأس العالم تحت 17 عامًا في نسختي 2017 و2019.
الإشراف الفني على الحكام خلال بطولتي كأس آسيا 2015 في أستراليا و2019 في الإمارات.
ويُعدّ تعيين فرهاد عبدالله جزءًا من الجهود التطويرية الكبرى التي أطلقها الاتحاد السعودي لكرة القدم في السنوات الأخيرة، ضمن رؤيته لتأهيل كوادر تحكيمية قادرة على التميز محليًا وقاريًا ودوليًا.
موسم النصر 2025-26
استهل فريق النصر موسمه الجديد 2025-2026 بقيادة البرتغالي المخضرم جورج جيسوس بأداء لافت وتركيز واضح على المنافسة الجادة على جميع البطولات، مقدّمًا بداية قوية رغم خسارته لقب كأس السوبر السعودي أمام الأهلي بركلات الترجيح، بعد مشوار مميز شهد فوزه على الاتحاد في نصف النهائي.
وفي دوري روشن السعودي، ظهر العالمي بثوب البطل الحقيقي، محققًا العلامة الكاملة في أول سبع جولات، حيث قدّم أداءً هجوميًا متوازنًا وحقق انتصارات كبيرة على فرق قوية، أبرزها الفوز على الاتحاد بثنائية نظيفة في كلاسيكو ناري أكد هيمنته على قمة الترتيب.
أما على الصعيد القاري، فقد واصل النصر تألقه في بطولة دوري أبطال آسيا 2، محققًا أربعة انتصارات متتالية في مرحلة المجموعات، ليقدم نفسه كأحد أبرز المرشحين لحصد اللقب الآسيوي، بفضل الأداء الجماعي المميز والانضباط التكتيكي الذي يميز كتيبة جيسوس. كما عزز الفريق نتائجه الإيجابية محليًا بتخطي نادي جدة في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين برباعية نظيفة.
لكنّ الصدمة الكبرى جاءت في 28 أكتوبر 2025، حين ودّع النصر البطولة نفسها من دور الـ16 بعد خسارة مفاجئة أمام الاتحاد (1-2)، في مباراة درامية حفلت بالإثارة والفرص الضائعة، ليكتفي بمواصلة مشواره في الدوري والبطولة القارية.
وفيما يلي أبرز نتائج النصر خلال الموسم الحالي حتى الآن:
نصف نهائي السوبر: النصر 2-1 الاتحاد
نهائي السوبر: النصر 2-2 الأهلي (خسارة بركلات الترجيح)
دوري روشن: التعاون 0-5 النصر
دوري روشن: النصر 2-0 الخلود
أبطال آسيا 2: النصر 5-0 استقلال دوشنبه
دوري روشن: النصر 5-1 الرياض
كأس الملك – دور الـ32: جدة 0-4 النصر
دوري روشن: الاتحاد 0-2 النصر
أبطال آسيا 2: الزوراء 0-2 النصر
دوري روشن: النصر 5-1 الفتح
أبطال آسيا 2: جوا 1-2 النصر
دوري روشن: الحزم 0-2 النصر
كأس الملك – دور الـ16: النصر 1-2 الاتحاد
دوري روشن: النصر 2-1 الفيحاء
أبطال آسيا 2: النصر 4-0 جوا