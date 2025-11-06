من أجل تبرئة المسؤول الكبير .. أسطورة النصر يعلنها صراحة: ابني اختار الهلال!

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم في مطلع يوليو عام 2021 عن تعيين الحكم الدولي الأوزبكي فرهاد عبدالله مديرًا لدائرة الحكام، في خطوة هدفت إلى تطوير منظومة التحكيم المحلية ورفع كفاءة الحكام السعوديين وفقًا لأعلى المعايير الدولية.

وتُعد دائرة الحكام من أهم الإدارات التابعة للاتحاد، حيث تتولى الإشراف الفني والإداري الكامل على حكام المسابقات المحلية، بالإضافة إلى تنظيم الدورات التأهيلية والمحاضرات التثقيفية، ومتابعة أداء الحكام في جميع المباريات الرسمية لضمان تطبيق العدالة التحكيمية بأعلى درجاتها.

وقبل توليه المنصب في السعودية، كان فرهاد عبدالله يتمتع بسجل مهني حافل على المستويين الدولي والآسيوي، شمل عدة مهام مرموقة، من أبرزها:

العمل محاضرًا معتمدًا لدى الاتحادين الدولي (FIFA) والآسيوي (AFC) لكرة القدم.

المشاركة كمحاضر رسمي في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، وكأس العالم للأندية 2021 في الإمارات.

اختياره ضمن طاقم المحاضرين في كأس العالم تحت 17 عامًا في نسختي 2017 و2019.

الإشراف الفني على الحكام خلال بطولتي كأس آسيا 2015 في أستراليا و2019 في الإمارات.

ويُعدّ تعيين فرهاد عبدالله جزءًا من الجهود التطويرية الكبرى التي أطلقها الاتحاد السعودي لكرة القدم في السنوات الأخيرة، ضمن رؤيته لتأهيل كوادر تحكيمية قادرة على التميز محليًا وقاريًا ودوليًا.