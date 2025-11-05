Al Nassr v Al Fayha - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

نجل مسؤول كبير يتدرب في النادي! .. رد سريع لـ"تبرئة النصر" من التواطؤ التحكيمي

معلومة خطيرة تورط نادي النصر أمام الرأي العام ولكن!..

يبدو أن الشارع الرياضي السعودي مُقبِل على أزمة جديدة؛ بطلها فريق النصر الأول لكرة القدم والتحكيم.

النصر يواجه اتهامات بحصوله على "دعم تحكيمي"؛ خاصة بعد واقعة مباراته ضد الفيحاء، في الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

وفاز الفريق النصراوي (2-1) على الفيحاء، بملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض؛ في مباراة شهدت احتساب "ركلة جزاء" مثيرة للجدل، سجل منها الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو هدفًا في الدقيقة 90+14.

    نجل مسؤول تحكيمي كبير يتدرب في النصر

    ووسط جدل مباراة النصر والفيحاء - سالفة الذكر -.. فجّر الناقد الرياضي نبيل نقشبندي مفاجأة من العيار الثقيل؛ بخصوص علاقة قلعة العالمي مع المسؤولين عن التحكيم، في الملاعب السعودية.

    نقشبندي كشف في تصريحات مع برنامج "في 90"، عن أن عمران نجل الأوزباكي فرهاد عبدالله، مدير دائرة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم؛ يتدرب في صفوف نادي النصر.

    وأشار الناقد الرياضي إلى أن عمران، يجيد في مركز حراسة المرمى؛ ويسعى لإثبات نفسه واللعب مع الفريق الأول، قريبًا.

    ورغم أن نقشبندي نفى أن تكون تصريحاته، تلميحًا لأي أمر سيئ؛ إلا أنها شهدت ردود أفعال واسعة، في الشارع الرياضي السعودي.

  • رد سريع لـ"تبرئة النصر" بعد معلومة نجل فرهاد

    ومن ناحيته.. رد الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل على تصريحات الناقد نبيل نقشبندي؛ بشأن تدرب عمران نجل فرهاد عبدالله، مدير دائرة التحكيم بالاتحاد السعودي لكرة القدم، في نادي النصر.

    المريسل أوضح عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، اليوم الأربعاء، أن عمران يتدرب في نادي النصر، منذ أكثر من عامين، وليس في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ الذي يزعم البعض أن العالمي يحصل على دعم فيه، للتتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين.

    وقال المريسل مخاطبًا نقشبندي، عن ذلك: "من أعطاك هذه المعلومة، أخبرك إياها ناقصة.. ابن فرهاد يتدرب مع النصر منذ أكثر من عامين، وخلال هذه الفترة تعرض الفريق لأخطاء تحكيمية تقديرية".

    وشدد الإعلامي الرياضي على أن فريق النصر الأول لكرة القدم، لم يحقق أي بطولة طوال فترة تدرب ابن فرهاد في النادي؛ في تأكيد على عدم تلقي العالمي أي مساعدات تحكيمية، مثلما يحاول البعض أن يزعم.

    واختتم المريسل رده على نقشبندي، بسؤال مثير للجدل؛ وهو: "بنفس هذا المقياس.. هل هناك أبناء مسؤولين آخرين كانوا يلعبون في أندية أخرى؟!".

  • النصر بريء من تهمة تضارب المصالح.. لهذا السبب!

    أما الإعلامي الرياضي عايد الرشيدي قام من جانبه بـ"تبرئة" النصر، من تهمة تضارب المصالح؛ بتواجد عمران نجل الأوزباكي فرهاد عبدالله، مدير دائرة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، في النادي.

    الرشيدي كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن النصر إذا سجل اسم عمران في كشوفات اتحاد كرة القدم السعودي؛ فإنه يكون بذلك قد أفصح رسميًا عن الأمر.

    وتابع الرشيدي: "وقتها.. ستقع المسؤولية كلها على عاتق اتحاد كرة القدم السعودي ولجنة المسابقات؛ اللذين سمحا بتسجيل اسم نجل فرهاد في كشوفات النصر، بما يؤدي إلى تضارب المصالح".

    ولفت الإعلامي الرياضي إلى أن المادة 19 من اللائحة، والتي تنطبق على واقعة النصر ونجل فرهاد؛ تنص على الآتي:

    - أولًا: يجب على جميع الأشخاص الخاضعين لهذه المدونة، ألا يؤدّوا مهامهم وبالأخص عند إعداد أو المشاركة في اتخاذ قرار؛ في الحالات التي قد يوجد فيها تضارب فعلي أو محتمل في المصالح، يُمكن أن يؤثر على أدائهم لتلك المهام.

    ويُعتبر تضارب المصالح قائمًا إذا كان للشخص مصالح ثانوية أو علاقات شخصية؛ قد تؤثر أو يُعتقد أنها تؤثر على قدرته في أداء واجباته بنزاهة، واستقلالية وموضوعية.

    - ثانيًا: قبل أن ينتخب الشخص أو يُعيَّن أو يوظف؛ يجب عليه الإفصاح عن أي علاقات أو مصالح، يمكن أن تؤدي إلى تضارب مصالح محتمل في سياق مهامه المستقبلية.

    - ثالثًا: لا يجوز لأي شخص خاضع لهذه المدونة، أداء مهامه وخاصة إعداد أو المشاركة في اتخاذ قرار؛ في حال وجود خطر أن يؤثر تضارب المصالح، على أدائه.

    ويجب الإفصاح الفوري عن أي تضارب مصالح، وإبلاغ المنظمة التي يؤدي الشخص مهامه ضمنها؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

    - رابعًا: يُعاقَب أي خرق لهذه المادة بعقوبة مناسبة؛ قد تشمل الغرامة أو الإجراءات التأديبية، وفقًا لأحكام هذه المدونة.

  • Farhad AbdullahSocial gfx/ Goal Arabia

    فرهاد عبدالله تولى منصبه في السعودية بعد مسيرة رائعة

    الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن مطلع شهر يوليو من عام 2021؛ تعيين الأوزباكي فرهاد عبدالله، مديرًا لدائرة الحكام.

    وتختص دائرة الحكام؛ بالمتابعة الفنية لحكام الدوريات الكروية المختلفة، بجانب الإشراف على الدورات والمحاضرات وتكاليف قيادة المباريات.

    وقبل تعيينه مديرًا لدائرة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم؛ كان فرهاد يملك "سجلًا مهنيًا رائعًا"؛ على النحو التالي:

    - العمل محاضرًا معتمدًا لدى الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم.

    - اختياره كـ"محاضر" في كأس العالم 2018 ومونديال الأندية 2021.

    - اختياره كـ"محاضر" في نسختي 2017 و2019 لكأس العالم تحت 17 عامًا.

    - اختياره كـ"محاضر" في بطولتي كاس آسيا 2015 و2019.

  • Al Nassr v Al Ittihad: King's CupGetty Images Sport

    مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    بدأ فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في الجولات السبع الأولى؛ من بينها العديد من المواجهات القوية، أبرزها ضد العميد الاتحادي.

    أيضًا.. فاز النصر في الجولات الثلاث الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

    نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:

    1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.

    2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.

    3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.

    4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.

    5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.

    6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.

    7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.

    8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.

    9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.

    10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.

    11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.

    12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.

    13- دور الـ16 من كأس الملك: النصر (1-2) الاتحاد.

    14- الجولة السابعة من الدوري: النصر (2-1) الفيحاء.