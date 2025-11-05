نجل مسؤول كبير يتدرب في النادي! .. رد سريع لـ"تبرئة النصر" من التواطؤ التحكيمي

أما الإعلامي الرياضي عايد الرشيدي قام من جانبه بـ"تبرئة" النصر، من تهمة تضارب المصالح؛ بتواجد عمران نجل الأوزباكي فرهاد عبدالله، مدير دائرة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، في النادي.

الرشيدي كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن النصر إذا سجل اسم عمران في كشوفات اتحاد كرة القدم السعودي؛ فإنه يكون بذلك قد أفصح رسميًا عن الأمر.

وتابع الرشيدي: "وقتها.. ستقع المسؤولية كلها على عاتق اتحاد كرة القدم السعودي ولجنة المسابقات؛ اللذين سمحا بتسجيل اسم نجل فرهاد في كشوفات النصر، بما يؤدي إلى تضارب المصالح".

ولفت الإعلامي الرياضي إلى أن المادة 19 من اللائحة، والتي تنطبق على واقعة النصر ونجل فرهاد؛ تنص على الآتي:

- أولًا: يجب على جميع الأشخاص الخاضعين لهذه المدونة، ألا يؤدّوا مهامهم وبالأخص عند إعداد أو المشاركة في اتخاذ قرار؛ في الحالات التي قد يوجد فيها تضارب فعلي أو محتمل في المصالح، يُمكن أن يؤثر على أدائهم لتلك المهام.

ويُعتبر تضارب المصالح قائمًا إذا كان للشخص مصالح ثانوية أو علاقات شخصية؛ قد تؤثر أو يُعتقد أنها تؤثر على قدرته في أداء واجباته بنزاهة، واستقلالية وموضوعية.

- ثانيًا: قبل أن ينتخب الشخص أو يُعيَّن أو يوظف؛ يجب عليه الإفصاح عن أي علاقات أو مصالح، يمكن أن تؤدي إلى تضارب مصالح محتمل في سياق مهامه المستقبلية.

- ثالثًا: لا يجوز لأي شخص خاضع لهذه المدونة، أداء مهامه وخاصة إعداد أو المشاركة في اتخاذ قرار؛ في حال وجود خطر أن يؤثر تضارب المصالح، على أدائه.

ويجب الإفصاح الفوري عن أي تضارب مصالح، وإبلاغ المنظمة التي يؤدي الشخص مهامه ضمنها؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

- رابعًا: يُعاقَب أي خرق لهذه المادة بعقوبة مناسبة؛ قد تشمل الغرامة أو الإجراءات التأديبية، وفقًا لأحكام هذه المدونة.