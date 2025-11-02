Mohammed Al Hoish GOAL ONLYGOAL AR
زهيرة عادل

احتفالات النصر قبل 11 عامًا ورطته وعوقب لأغرب سبب بعد كلاسيكو الأهلي والهلال .. محمد الهويش المثير للجدل دائمًا قبل أزمة لقاء العالمي والفيحاء

تاريخ الهويش المليء بالشد والجذب دائمًا..

"بين المطرقة والسندان" .. هذا هو حال الحكم السعودي محمد الهويش حاليًا، منذ أن أطلق صافرته بالأمس معلنًا نهاية مواجهة النصر والفيحاء ضمن الجولة السابعة من دوري روشن السعودي 2025-2026، وكل شيء في الوسط الرياضي السعودي ينطق باسمه.

الحكم السعودي احتسب ضربة جزاء في الوقت القاتل من مواجهة العالمي والبرتقالي، اقتنص بها أصحاب الأرض ثلاث نقاط، لكنها أثارت غضب الفيحاويين والكثير من منافسي النصر.

الجزائية انقسم حولها خبراء التحكيم أنفسهم في استوديوهات التحليل، ما بين من يرى أن احتكاك ميكيل فيلانويفا؛ لاعب الفيحاء، بعبدالإله العمري؛ مدافع النصر، عاديًا وطبيعيًا في كرة القدم، وبين من يرى أنه تعدى على وجهه وحال دون رؤيته للكرة ولمسها بيده داخل منطقة الجزاء.

وبين هذا وذاك مؤكد أن الحكام معتادون على مثل هذه المواقف من ضغط وهجوم وانتقادات، لكن محمد الهويش له وضعه الخاص جدًا وسط هذا الجدل.

بالبحث في دفاتر القديمة للهويش فقد عاش الأمرين خلال فترات طويلة على مر السنوات، يمكنك أن تعود بالزمن حتى لـ11 عامًا للوراء ستجد أن الجدل مُحاط به دائمًا.

دعونا في السطور التالية نستعرض سويًا أبرز الأزمات التي عاشها محمد الهويش على مدار مسيرته التحكيمية..

  • جدل حضور الهويش لاحتفالات النصر 2014

    واحدة من الوقائع الأكثر جدلية في مشوار الهويش التحكيمي، شهدته نهاية موسم 2013-2014، الذي توج به النصر بطلًا للدوري السعودي..

    في ذاك الموسم، اتهم منافسو النصر الهويش بارتكاب عدة أخطاء تحكيمية لصالح العالمي على مدار مشوار الدوري، ساهمت في تتويجه بطلًا في النهاية برصيد 65 نقطة متفوقًا بفارق نقطتين فقط على الهلال "الوصيف".

    لكن ما أثار الجدل أكثر وقتها هو ظهور الحكم السعودي رفقة المنتمين النصر أثناء الاحتفال بتحقيق اللقب المحلي.

    الجمهور ثار مطالبًا بمنعه من التحكيم نهائيًا وفصله عن العمل، حتى وصل الأمر ببعض باتهامه بالتلاعب في نتائج المباريات على إثر علاقته تلك بالنصراويين.

  • بيان صارم من الأهلي ضد الهويش

    في أكتوبر 2021، انتهى كلاسيكو الأهلي والهلال بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

    تلك المباراة شهدت عديد اللقطات الجدلية، لعل أبرزها جذب محمد البريك؛ ظهير الزعيم، لعمر السومة؛ مهاجم الراقي، من قميصه، لكن الهويش رفض احتساب ضربة جزاء لصالح الفريق الجداوي.

    الحكم المصري محمد ريشة وصف قرارات الهويش وقتها بأنها ظالمة للأهلي، مستغربًا عدم طرد لاعب الهلال جوستافو كوييار، وكذلك تغاضيه عن احتساب ضربتي جزاء للراقي.

    عطفًا على تلك الأحداث، أصدر الأهلي بيانًا رسميًا ضد الهويش، مطالبًا بإبعاده عن إدارة أي مباراة للفريق، زاعمًا أنه ارتكب عدة أخطاء في مختلف مباريات كان طرفها الراقي.

  • الإيقاف الأغرب .. معاقبة الهويش بسبب كلاسيكو الأهلي والهلال

    استمرارًا مع الحديث عن كلاسيكو الأهلي والهلال في عام 2021، فالأمر لم يقتصر على بيان صارم من الراقي ضده، بل قررت لجنة الحكام التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم إيقافه على إثر ذاك اللقاء.

    الإيقاف لم يكن لقراراته الخاطئة، بل بحسب ما كشفت صحيفة "الرياضية" أن تقرر إيقافه لجولة واحدة، على إثر عودته لتقنية الفيديو في إحدى حالات المباراة ثم التراجع عن قراره الذي اتخذه قبل العودة للفيديو.

    وأشارت "الرياضية" إلى أن هذا الإجراء يأتي بناءً على التوجه الجديد من قبل لجنة الحكام، الذي يقر بمعاقبة الحكم الذي يتخذ قرارًا ثم يتراجع عنه بعد الرجوع لتقنية الفيديو، نتيجة اكتشاف خطئه، بهدف دفع الحكام إلى عدم الاتكال تمامًا على التقنية!

  • إصابة جروهي الخطيرة تحت أنظار الهويش

    بالانتقال لعام 2022، حيث كلاسيكو الاتحاد والهلال ضمن الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كان الهويش محل الجدل الكبير، بعدما حقق الزعيم الفوز بثنائية مقابل هدف وحيد.

    في ذاك الكلاسيكو، تقدم رومارينيو أولًا للعميد، لكن قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق تقريبًا، نجح ميشيل ديلجادو في إدراك التعادل، بينما كان حارس الاتحاد مارسيلو جروهي ساقطًا أرضًا.

    جروهي سقط في التحام هوائي مع زميله أحمد حجازي، لكن الهويش لم يطلق صافرته، وأتاح الفرصة للهلال لاستكمال هجمته والتي جاء منها هدف التعادل.

    لكن المثير في الأمر أن حارس الاتحاد فقد الوعي إثر تصادمه بحجازي قبل أن يتم استبداله لعدم استعادة اتزانه من جديد، هذا رغم أنه كان في وعيه بعد ثوانٍ من الاصطدام، وهو ما دفع الهويش بتجاهل سقوطه وإتاحة الفرصة للهلال.

    إلا أنه بالطبع الواقعة لم تمر مرور الكرام، واتهم الكثيرون الهويش بعد الحفاظ على سلامة اللاعبين داخل أرض الملعب بشكل كافٍ.

  • طرد كريستيانو رونالدو يُبرئ الهويش من الاتهامات الحالية

    وسط الاتهامات الحالية من منافسي النصر لمحمد الهويش بمحاباة النصر على مدار تاريخه، والعودة لعام 2014 وإرجاع الفضل له في تحقيق العالمي اللقب المحلي وقتها .. تظهر واقعة طرد كريستيانو رونالدو الشهيرة لتبرئه من كل ذلك، لكنها لا تبرئه من "سوء المستوى" الذي يتهمه به بعض خبراء التحكيم..

    الواقعة شهدها نهائي كأس السوبر السعودي 2023-2024، بين النصر والهلال، حيث أشهر الهويش الكارت الأحمر في وجه الدون، كأول طرد في مسيرته بالسعودية، على إثر اعتدائه بالضرب دون كرة على علي البليهي؛ مدافع الزعيم.

    هذا الطرد جاء رغم استفزازات البليهي المتكررة لصاروخ ماديرا على مدار أحداث اللقاء قبل طرد البرتغالي في الدقيقة 86، لكنه سبب انقسامًا كذلك، بل كانت الواقعة الأشهر للهويش في الملاعب كونها تتعلق بجرأته على طرد رونالدو!

  • ازدواجية المعايير في مواجهة النصر والتعاون

    النصراويون أنفسهم اتهموا الهويش بازدواجية المعايير عدة مرات، ربما كان أبرزها ما شهدته مواجهة العالمي أمام التعاون في ديسمبر 2023..

    في تلك المباراة، احتسب الهويش ركلة جزاء مستحقة للتعاون في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول، بعدما قام عبد الإله العمري بضرب جواو بيدرو مهاجم السكري خلال تنافسهما في كرة هوائية، لكن أهدرها أشرف مهديوي بعدما تصدى لها نواف العقيدي، قبل أن ترتد للأول ويسكنها الشباك هذه المرة بنجاح.

    الواقعة نفسها تكررت في الدقيقة 25 لكن هذه المرة لصالح النصر، حيث قام مدافع التعاون بضرب أوتافيو؛ لاعب وسط العالمي، داخل منطقة الجزاء إلا أن هذه المرة لم يتخذ الهويش قرارًا باحتساب أي خطأ.

    النصراويون لم يدخروا أي جهد وقتها في الهجوم على الحكم السعودي، متهمين إياه بـ"ازدواجية المعايير".