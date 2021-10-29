محلل تحكيمي: عدم طرد كويلار قرار ظالم ومأساوي، وللأهلي ركلتي جزاء

اختلاف بين محللي التحكيم حول قرارات الهويش

اختلف محللو التحكيم حول قرارات الحكم السعودي محمد العويش خلال قمة الأهلي والهلال في الدوري السعودي، والتي انتهت بالتعادل 1-1 وشهدت لقطات تحكيمية مثيرة للجدل.

الفريقان طالبا باحتساب أكثر من ركلة جزاء لصالحيهما، فيما طلب الأهلاويون من الحكم طرد جوستافو كويلار لاعب وسط الهلال بتهمة ضربه المتعمد لوجه عبد الرحمن غريب بيده.

الهويش لم يحتسب أي ركلة جزاء باستثناء واحدة لصالح عمر السومة بعد دفعه من جانب محمد البريك، لكنه تراجع عنها وألغى قراره بعد العودة إلى تقنية الفيديو، فيما اكتفى بإشهار البطاقة الصفراء في وجه كويلار رغم استدعاء حكام الفيديو له لأنها برأيهم تستحق الطرد.

ماذا قال محللو التحكيم حول لقطة كويلار وغريب؟

الحكم المصري محمد ريشة المحلل التحكيمي لصحيفة الرياضية السعودية أكد أن قرار الحكم في لقطة كويلار وغريب صحيح تمامًا، مشيرًا إلى أن كويلار لم يستخدم المرفق بقصد الإيذاء ولا يوجد قوة مفرطة تستوجب بطاقة حمراء.

الحكمان السعوديان سعيد الحارثي ومطرف القحطاني محللي التحكيم في قناة 24 الرياضية اختلفا مع ريشة تمامًا، إذ أكد الثنائي على خطأ قرار الهويش ووجوب طرد اللاعب الكولومبي لاستخدامه القوة المفرطة.

الكثيري وصف تدخل كويلار بأنه وحشي، مشيرًا إلى أن لجنة الانضباط قد توقفه لعدة مباريات، مندهشًا للغاية من عدم منحه البطاقة الحمراء من جانب الهويش.

فيما قال القحطاني "قرار الحكم بعدم منح البطاقة الحمراء لكويلار ظالم ومأساوي، حالة غريبة جدًا خاصة في ظل وجود تقنية الفيديو وإمكانية رؤية اللقطة من جميع الزوايا، بجانب أن لاعب الهلال ارتكب مخالفتين خلال اللقطة وكان يستحق العقاب على المخالفة الأشد وهي محاولة الاعتداء بقوة مفرطة".

اختلاف حول وجود ركلتي جزاء لصالح الأهلي

القحطاني انتقد كذلك قرار الحكم بالتراجع عن احتساب ركلة جزاء لصالح السومة، إذ قال "المسك واضح وأعتقد أنه كان قرارًا خاطئًا ومؤثرًا في المباراة، الحكم اتخذ قرارًا جريئًا باحتساب ركلة الجزاء ولكنه ألغاه بغرابة".

ورأى القحطاني كذلك أن الحكم أخطأ في عدم احتساب ركلة جزاء للأهلي نتيجة لمسة يد على سالم الدوسري، بقوله "تلك اللقطة ركلة جزاء واضحة لصالح الأهلي، لأن يد الدوسري تحركت باتجاه الكرة لتمنع مرورها، يد اللاعب لم تحمي وجهه أو مناطقه الحساسة وبالتالي كان يجب احتسابها ركلة جزاء".

سعد الكثيري اختلف مع القحطاني في قراره حول لقطتي السومة والدوسري، إذ دعم قرار الحكم في عدم احتساب ركلتي جزاء، بقوله "هناك مسك في لقطة السومة لكنه غير مؤثر في اللعب، فيما الدوسري كان يحمي نفسه ويده على جسمه ولذا لا يوجد ركلة جزاء".

وأتم الحكمان السعوديان تحليلهما بالتأكيد على وجوب منح ماتيوس بيريرا لاعب الهلال بطاقة صفراء لتحايله وادعائه السقوط داخل منطقة الجزاء، والتي كانت ستؤدي إلى بطاقة حمراء بعد منحه بطاقة صفراء في آخر لحظات المباراة.

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