Glasner Amorim Getty/GOAL
Richard Martin

ترجمه

مانشستر يونايتد يجب أن يتجنب أوليفر غلاسنر: النمساوي العدائي يحمل سمات روبن أموريم آخر - على الرغم من إنجازاته المذهلة مع كريستال بالاس

قبل خمسة أشهر فقط، كان أوليفر غلاسنر يبدو مرشحًا جادًا لتولي منصب المدير الفني لمانشستر يونايتد. في اليوم الذي بدأت فيه الشكوك الجادة حول مستقبل روبن أموريم تظهر بعد الهزيمة المتواضعة في برينتفورد في أواخر سبتمبر، فاز كريستال بالاس بقيادة غلاسنر على ليفربول، مما أوقف سلسلة انتصارات الريدز التي استمرت سبع مباريات متتالية وترك الإيجلز كالفريق الوحيد الذي لم يهزم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

بالاس، الذي هزم ليفربول في كأس الدرع الخيرية في أغسطس وأذهل مانشستر سيتي بفوزه بأول لقب كبير له في كأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي، كان يبدو كنادٍ نموذجي ومثالاً مثالياً على ما يمكن أن يحققه مدرب من الطراز الرفيع بموارد محدودة. كما كان غلاسنر يتحدى الاعتقاد السائد بأن نفس تشكيلة 3-4-3 التي كافح أموريم من أجلها لا يمكن أن تنجح في الدوري الإنجليزي الممتاز. 

مع قضاء مانشستر يونايتد ما يقرب من عام في العمل على تشكيل 3-4-3 وإنفاق ما يقرب من 250 مليون جنيه إسترليني (336 مليون دولار) على لاعبين مصممين للعب في هذا النظام، ناهيك عن الاستغناء عن الجناحين التقليديين مثل ماركوس راشفورد وأليخاندرو غارناشو وأنتوني وجادون سانشو، بدا غلاسنر خيارًا منطقيًا لمواصلة السير على نفس المسار الذي كان يسير عليه النادي. 

كان غلاسنر بمثابة رمز لنظام 3-4-3، وقد قاد فريقه إلى فوزين على مانشستر يونايتد، الأول بنتيجة 4-0 تحت قيادة إريك تين هاج، والثاني بنتيجة 2-0 في أولد ترافورد على أموريم.

لكن الكثير تغير خلال الأشهر الخمسة الماضية، وعلى الرغم من أن غلاسنر يحتل حالياً المرتبة الثانية بعد مايكل كاريك في توقعات المراهنات لتولي منصب مدرب مانشستر يونايتد في بداية الموسم المقبل، فإن النمساوي يتوجه إلى أولد ترافورد يوم الأحد بعد أن استنفد معظم الثقة التي اكتسبها من مشجعي كريستال بالاس. وقد بدأ يشبه أسوأ جوانب أموريم...

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-CRYSTAL PALACEAFP

    ثلاث انتصارات في 17 مباراة

    تراجعت سمعة غلاسنر بين مشجعي بالاس بعد سلسلة من ثلاث انتصارات في آخر 17 مباراة، والتي تضمنت سلسلة من 12 مباراة دون فوز. ومن بين الهزائم، كان الإقصاءالمفاجئ من كأس الاتحاد الإنجليزي على يد ماكليسفيلد غير المنتمي للدوري - وهو أكبر إقصاء لفريق كبير في تاريخ كأس الاتحاد الإنجليزي، وهزيمة 4-1 في ليدز وهزيمة على أرضه أمام بيرنلي الذي يحتل المركز 19. 

    بعد أن كان بالاس في المركز الرابع في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز في أوائل ديسمبر، يتوجه الآن إلى أولد ترافورد في المركز الثالث عشر. وقد خفف الفوز على برايتون وولفز في اثنتين من آخر ثلاث مباريات من المخاوف بشأن الهبوط، لكنه أضر بالتأكيد بفرص غلاسنر في الحصول على الوظيفة المرموقة التي يرغب فيها بعد أن أعلن في يناير أنه سيغادر سيلهورست بارك في نهاية الموسم.

    أخبر غلاسنر رئيس بالاس ستيف باريش في أكتوبر أنه سيغادر لأنه "يريد تحديًا جديدًا". وأصر على أن فترة الانتقالات الصيفية المحبطة لبالاس، التي باع خلالها إيبيريشي إيزي، وحقق ربحًا قدره 20 مليون جنيه إسترليني، واضطر إلى التخلي عن بيع مارك جويهي إلى ليفربول بعد فشله في التعاقد مع مدافع بديل، لم تكن السبب في استقالته.

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-WOLVESAFP

    انفجارات غضب على غرار أموريم

    لكن بعد يوم واحد فقط، عقب الهزيمة أمام سندرلاند، شن هجومًا حادًا على مجلس الإدارة، مما يتناقض تمامًا مع ادعائه، حيث انتقد بيع جوي إلى مانشستر سيتي. وقال: "أشعر أننا مهملون تمامًا. لا يمكنني لوم أي لاعب. لقد بذلوا كل ما في وسعهم، وهذا الأمر مستمر منذ أسابيع وشهور الآن. لدينا 12 أو 13 لاعبًا متاحًا من الفريق ولا نشعر بأي دعم. أسوأ ما في الأمر هو بيع قائدنا قبل يوم واحد من لعب مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

    نحن نستعد، هذه هي الأسبوع الأول (الكامل) الذي نتدرب فيه منذ سبتمبر، ثم نبيع قائدنا قبل يوم واحد من المباراة. لذلك لا أفهم هذا الأمر. لطالما التزمت الصمت، لكنني لا أستطيع ذلك لأنني يجب أن أدافع عن هؤلاء اللاعبين، لأن اليوم كانت المباراة الخامسة والثلاثين. نعم، نحن نتعرض لضغوط هنا ونحن غير محظوظين. لكن مرة أخرى، لا يمكنك الرد، لا يمكننا مساعدتهم، وهذا يجعل الأمر صعبًا للغاية". 

    كان انفجاره هذا يذكرنا بالهجوم اللفظي الذي شنه أموريم قبل أسبوعين فقط في إيلاند رود، والذي كان القشة التي قصمت ظهر مجلس إدارة يونايتد وأدى إلى إقالته. كان البرتغالي قد تشاجر مع مدير الكرة جيسون ويلكوكس قبل يومين بعد أن تم التشكيك في تشكيلته، كما أفادت التقارير أنه تم إخباره أنه لن يحصل على أي دعم في فترة الانتقالات في يناير. 

    تكرار أموريم لقوله إنه "جاء إلى هنا ليكون المدير، وليس المدرب" يشير إلى أنه كان أيضًا على خلاف مع قرارات النادي بشأن الانتقالات، مثل تجاوزه وتوقيع سيني لامينز بدلاً من إيمي مارتينيز.

  • Crystal Palace v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    عدم احترام المشجعين

    من الواضح أن أموريم حصل على دعم أكبر بكثير في سوق الانتقالات من غلاسنر، الذي خسر مايكل أوليس في الصيف الماضي وقال إن خسارة إيزي وجوي كانت بمثابة "تمزق قلبك مرتين هذا الموسم". لكن إظهاره نفس الميل إلى الغضب من مجلس الإدارة عندما لم يحصل على ما يريد لا يساعده في العمل في مانشستر يونايتد الآن بعد أن بنى الشياطين الحمر هيكلاً لا يتمتع فيه المدربون بسلطة تذكر في عمليات الانتقالات.

    واصل غلاسنر تقليد أموريم من خلال إجراء المزيد من المقابلات والمؤتمرات الصحفية التي جذبت عناوين الصحف، مما أدى إلى مزيد من الانقسامات بينه وبين مجلس الإدارة والمشجعين وربما اللاعبين أيضًا. 

    بعد أن هتف المشجعون "ستُطرد في الصباح" خلال التعادل 1-1 مع زرينجسكي موستار في الدوري الأوروبي للمؤتمرات، رد غلاسنر قائلاً: "ابقوا متواضعين. لا تنسوا أبداً من أين أتيتم. أعتقد أن بعض الذين ينتقدون بشدة في هذه الحالة لم يعودوا متواضعين. نسيتم من أين أتيتم، وعادة ما تُعاقبون على ذلك في الحياة".

    ثم رفعت مجموعة مشجعي بالاس الصاخبة، هولمزديل فاناتيكس، لافتة في المباراة التالية ضد وولفز كتب عليها "المشجعون لا يحترمون - غلاسنر انتهى". 

  • Brighton & Hove Albion v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    "أفسد سمعته"

    رؤية الرجل الذي حقق أول لقب للنادي وكان مسؤولاً عن العديد من الانتصارات الرائعة في العامين الماضيين يتحول إلى شخصية مكروهة بين المشجعين يجب أن يكون تحذيراً آخر لمانشستر يونايتد لكي يتجنبوا التعاقد مع غلاسنر.

    كما قال سام ألارديس، المدير الفني السابق لفريق بالاس، في بودكاست No Tippy Tappy Football: "عليه أن يكون أكثر تواضعًا. عليه أن يبتلع قليلاً من كبريائه ويتوقف عن خلق هذه الرواية. أنا متأكد من أنه يكاد يخلق هذا ليتم طرده والحصول على تعويض. أعتقد أن المدرب خارج عن السيطرة تمامًا. نحن جميعًا نشعر بالإحباط بسبب بيع أفضل اللاعبين، ولكن إذا كنت هناك، فهذه حقيقة الحياة. لقد أفسد سمعته حقًا بما حققه بالقليل في كريستال بالاس، ومن المحزن أن الأمر سيكون على الأرجح مريرًا بعض الشيء".

    ثم هناك مسألة تكتيكات غلاسنر. يختلف غلاسنر عن أموريم في أنه استخدم تشكيلات متنوعة طوال مسيرته، وأصر على أنه يختار التشكيلة بناءً على قدرات اللاعبين المتاحين له بدلاً من إجبارهم على لعب أدوار لا تناسبهم من أجل النظام. لكنه لم يتمكن من البناء على إنجازات الموسم الماضي، ولا يزال الفريق يلعب كرة قدم تفاعلية، ويفشل في هزيمة العديد من الفرق التي تقع تحتهم في الترتيب بسبب عدم قدرته على السيطرة على المباريات.

  • Sunderland v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    "أسلوب المستضعف لن ينجح"

    كتب توني كاسكارينو في صحيفة "ذا تايمز": "عدم قدرة فريق إيجلز على هزيمة فريق أقل منه بخمس درجات [ماكليسفيلد]، مع تحمله مسؤولية صنع الفرص، أمر مقلق للأندية التي تسعى إلى التعاقد مع غلاسنر. هناك توقعات بوجود أسلوب كرة قدم مهيمن في الأندية الكبرى، والأسلوب الذي حقق به النجاح في بالاس وإينتراخت فرانكفورت، والذي يقترب من أسلوب الفرق الأقل شأناً، لن ينجح في المستوى الأعلى".

    فيما يتعلق بفرص غلاسنر في تدريب مانشستر يونايتد، أعرب كاسكارينو عن قلقه بشأن رغبته في السيطرة خارج الملعب. وكتب: "إنه يتمتع بغطرسة الشخص الذي يصر على ما يريد تنفيذه في النادي ويطالب بالكثير". كما استشهد بالسجل غير المقنع للمدربين الذين حققوا إنجازات فاقت التوقعات في الأندية الصغيرة بمجرد حصولهم على وظائف أكبر، مثل "جراهام بوتر الذي يواجه انتقادات وسائل الإعلام في تشيلسي، وديفيد مويس الذي يواجه ضغوط مانشستر يونايتد". 

  • Leeds United v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    لا تشمله في البحث

    إذا استمرت سلسلة النتائج المذهلة التي حققها مايكل كاريك منذ أن خلف أموريم ضد بالاس، ونجح في نهاية المطاف في إعادة الفريق إلى دوري أبطال أوروبا، فسيكون من الصعب على مانشستر يونايتد ألا يعينه في هذا المنصب. لكن بالنظر إلى ما حدث مع أولي جونار سولشاير، من المفهوم أن مانشستر يونايتد يرغب في البحث في السوق والنظر في جميع المرشحين الآخرين. 

    يعد لويس إنريكي خيارًا مقنعًا على المدى الطويل، وكذلك جوليان ناجلسمان، على الرغم من أنه التزم مع ألمانيا حتى عام 2028، وكذلك توماس توخيل مع إنجلترا.

    ولكن بالنظر إلى تجربتهم الأخيرة مع مدرب كان غير مرن من الناحية التكتيكية، وأراد المزيد من السيطرة على الانتقالات ولم يستطع أبدًا كبح جماح لسانه، فمن الأفضل لهم استبعاد غلاسنر من بحثهم.

الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر يونايتد crest
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
كريستال بالاس crest
كريستال بالاس
بالاس
