"ماذا ستفكر كولين؟" - أسطورة مانشستر يونايتد واين روني شوهد وهو يشرب مع امرأتين حتى الساعة 3:25 صباحًا عشية حفل توزيع جوائز بريت
رووني حضر حفلة ما قبل حفل توزيع جوائز بريتس خلال استراحة في جدول أعماله كخبير تحليل
لدى عائلة روني أربعة أطفال، ويعمل الابن الأكبر كاي حاليًا في أكاديمية مانشستر يونايتد. لا يزال واين رمزًا في أولد ترافورد باعتباره أفضل هداف في تاريخ الشياطين الحمر.
وقد أصبح لديه الكثير من وقت الفراغ مؤخرًا بعد تأجيل عودته إلى الإدارة على خلفية فترات تدريبه الكارثية في برمنغهام وبليموث. يشغل روني حاليًا مناصب محلل رياضي في قنوات مثل BBC Sport و Amazon Prime Video.
مع عدم وجود أي عمل تلفزيوني في جدوله خلال الجولة الأخيرة من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، تم السماح لرووني بالتوجه إلى مانشستر قبل انعقاد حفل توزيع جوائز البريطانيين خارج لندن لأول مرة.
المارة يصفون تصرفات روني في فندق مانشستر
تُظهر الصور ومقاطع الفيديو التي حصلت عليها صحيفة "ذا صن" روني البالغ من العمر 40 عامًا وهو يبدو في حالة سيئة بعض الشيء أثناء حضوره حفلة حافلة بالنجوم في أحد فنادق مانشستر. كان روني في البداية في المكان المذكور برفقة نجم البوب كالوم سكوت، قبل أن ينضم إليهما صديق له واثنتان من المحتفلات.
قال أحد المتفرجين لصحيفة "ذا صن"، بعد أن تصدر روني عناوين الصحف مؤخرًا بسبب علاقاته خارج نطاق الزواج: "كان الناس الذين لاحظوا وجود واين يقولون: 'ماذا ستفكر كولين؟'. لم تكن موجودة في أي مكان". وأضافوا: "بدا أن واين كان يشرب. يبدو أنه شرب قليلاً".
وقال شاهد عيان آخر عن روني وهو يكافح للحفاظ على كرامته عند خروجه من المرحاض حوالي الساعة 1:30 صباحًا: "لم يستطع واين ربط بنطاله. في لحظة ما، كاد البنطال أن يسقط على الأرض، لكنه تمكن من إنقاذه". ويقال إنه "ظل يرفع بنطاله، لكنه كان يسقط مرة أخرى".
وبحسب ما ورد، أمضى روني ساعتين يشرب ويتحدث مع السيدات المعنيات، حيث قال أحد الحاضرين في الحفلة: "بدا أنه كان يضحك ويمزح مع النساء".
غادر روني المكان المعني بعد الساعة 3:25 صباحًا بقليل، وركب سيارة منفصلة مع إحدى النساء التي خرجت من الفندق معه. قالت صحيفة "ذا صن": "غادر لاحقًا بمفرده. وقف خارجًا حيث تجمع عدد غير قليل من الناس وركب سيارة. بعد حوالي ثماني دقائق، جاءت سيارة أجرة وأقلت المرأة. تعرف عليه الأشخاص الذين كانوا يقفون في الطابور وقالوا إنه لم يكن في حالة جيدة".
وين يعزو الفضل إلى كولين في الحد من إدمانه الشديد على الشرب
وقد أعرب واين عن امتنانه لشريكته كولين لمساعدتها له في الحد من إدمانه الشديد على الكحول. وقال: "أعتقد بصدق أنني لولاها لكان قد ماتت. لقد ارتكبت أخطاء في الماضي تم توثيقها جيدًا، لكنني أختلف قليلاً في بعض الأحيان، وهي تبقيني على هذا الطريق، وقد فعلت ذلك لمدة 20 عامًا تقريبًا.
"كنت أرغب في الخروج والاستمتاع بوقتي مع أصدقائي وقضاء ليلة في الخارج. وصلت إلى نقطة ذهبت فيها إلى أبعد من اللازم. كانت تلك لحظة في حياتي كنت أعاني فيها بشدة من مشكلة الكحول. لم أعتقد أنني أستطيع اللجوء إلى أي شخص. لم أرغب في ذلك حقًا لأنني لم أرغب في أن أضع هذا العبء على أي شخص".
اعترفت كولين أن علاقتها مع حبيب طفولتها واين كانت "صعبة" في بعض الأحيان، ولكن "كان الحب موجودًا دائمًا، فلماذا نتخلى عنه؟" قالت: "إذا كان الحب لا يزال موجودًا، فلماذا لا نحاول إصلاح العلاقة؟ لم ير الناس ذلك لأننا فعلنا ذلك خلف أبواب مغلقة، وكان الأمر صعبًا في بعض الأحيان، وكان صعبًا. الناس يرون فقط ما ينشر في الصحف، ولا يعرفون ما يحدث في حياتنا".
وأضافت في مقابلة أجريت معها مؤخراً عندما سُئلت عماإذا كان زوجها يعتبرها متسلطة: "ربما سيقول ذلك، لكنني أقول إنه يحتاج إلى أن يُقال له ذلك أحياناً. هناك تقلبات في الحياة، وهناك أشياء تحدث في الحياة. لكنني أعتقد أننا، لكوننا معاً منذ صغرنا، نعرف بعضنا البعض جيداً. نحن فريق. لا أقول إننا تغيرنا، بل أقول إن الأشياء من حولنا تغيرت".
عائلة روني ستظهر في فيلم وثائقي على Disney+
قد يضطر واين إلى تقديم المزيد من التفسيرات بعد ليلته الأخيرة في الحفلات، حيث من المقرر أن تشارك عائلةروني في سلسلة وثائقية على قناة Disney+ تكشف النقاب عن حياتهم الخاصة - مع صفقة بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني (13 مليون دولار) تم الاتفاقعليها مع عمالقة البث العالميين.
