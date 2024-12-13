بين لعبة الاتهامات والتهرب من تحمل المسؤولية .. ماتياس يايسله "ملاك" وسط مجموعة من "المذنبين"!

هل المدرب الألماني على حق؟

دون النظر لآخر 7 مباريات؛ يعيش النادي الأهلي السعودي حالة من التذبذب في الأداء والنتائج منذ بداية الموسم تحت قيادة المدرب الألماني ماتياس يايسله، الذي أثار الجدل ليس فقط بسبب خياراته التكتيكية، بل أيضًا بسبب تصريحاته التي حملت انتقادات واسعة النطاق للجميع داخل المنظومة باستثناء نفسه!

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فبدلًا من الاعتراف بالأخطاء الفنية داخل الملعب، المتعلقة بالتوظيف غير الموفق لدى اللاعبين، أو حتى تراجع مستوى البعض منهم بسبب عدم اتخاذ القرار المناسب معهم بإبعادهم من التشكيل، قام يايسله بإلقاء اللوم على كل من حوله، دون النظر لما يحتاجه الفريق.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المدرب الألماني لم يُغير من سياسته وطريقته، وهي إلقاء اللوم على كل من حوله، وبدأ ذلك منذ أن تولى المسؤولية، وزادت مؤخرًا حتى لا تتم إقالته وحسابه من جانب الإدارة!

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