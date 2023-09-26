"لم ينفذوا تعليماتي" .. اعتراف صادم من يايسله عن نجوم الأهلي

تصريحات ماتياس يايسله بعد مباراة الأهلي والعين

خرج الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، بـ"اعتراف" صادم؛ بعد تجاوز عقبة العين.

الأهلي فاز على العين (3-2)، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

يايسله قال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، حسب ما نقله الإعلامي عبد الله أحمد: "طلبت بعض المهام من اللاعبين.. وللأسف لم يتم تطبيقها".

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وطالب المدير الفني الألماني، نجوم قلعة الراقي، باستشعار المسؤولية بشكل أكبر، حتى يتم تلافي الأخطاء التي يقع فيها الفريق، خلال المباريات.

واختتم ماتياس يايسله تصريحاته؛ بالقول: "في بعض الأوقات، أشعر أننا نطلب من الفريق الخصم، التسجيل في مرمانا".

جدير بالذكر أن يايسله كان قد ذكر جملة "نطلب من الفريق لخصم التسجيل في مرمانا" أيضًا، بعد الخسارة (3-4) أمام نادي النصر، في الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.