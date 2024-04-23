"ليلة هرب بها وليد الفراج!" .. مقدم أكشن مع وليد يدفع ثمن وداع الهلال لدوري أبطال آسيا

الإعلامي السعودي تحت المقصلة..

تصدر الإعلامي الرياضي السعودي وليد الفراج المشهد بعد وداع الهلال لدوري أبطال آسيا على يد العين الإماراتي، وكان ضمن المواضيع الأكثر تداولًا عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي.

الزعيم السعودي ودع البطولة القارية رغم فوزه أمام نظيره الإماراتي أمس الثلاثاء، بثنائية مقابل هدف وحيد، فقد استفاد العين من انتصاره في الذهاب برباعية مقابل هدفين، ضمن نصف النهائي.

أما عن الفراج فقد تم وضعه تحت المقصلة من قبل الجماهير والإعلاميين الإماراتيين تحديدًا، كونه خرج لتهديد فريقهم قبل اللقاء قائلًا: "سترون رعبًا لم تشاهدونه من قبل!".

وتعرض الإعلامي السعودي لحملة سخرية كبرى حتى حملته الجماهير مسؤولية وداع الهلال للبطولة، وفي السطور التالية نستعرض سويًا أبرز الرسائل التي وجهت للفراج في الليلة المشؤومة على الأزرق..