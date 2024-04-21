هل يرد العين كما فعل الأهلي المصري؟ .. وليد الفراج يهدد قبل لقاء الهلال: سترى رعبًا لم تره من قبل في الرياض!

رسالة الإعلامي السعودي وليد الفراج لنادي العين قبل مواجهة الهلال المصيرية..

ربما لم يتعلم الإعلامي الرياضي وليد الفراج؛ مقدم برنامج "أكشن مع وليد"، من درس كأس العالم للأندية السعودية 2023، وخرج بتصريحات جديدة رنانة قبل مواجهة الهلال والعين الإماراتي.

الزعيم السعودي من المقرر أن يواجه نظيره الإماراتي في 23 من أبريل الجاري، على استاد المملكة آرينا في العاصمة السعودية "الرياض" ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وكان الهلال قد تلقى هزيمة مفاجئة في الذهاب برباعية مقابل هدفين، كسر بها العين سلسلة انتصارات الأول التي وصلت لـ34 مباراة متتالية.

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ورغم صدمة الهزيمة في الذهاب إلا أن الفراج خرج مهددًا الفريق الإماراتي، إذ قال خلال حلقة برنامج بالأمس: "صحيح المهمة صعبة، لكن علينا أن نتذكر أن هذا أفضل فريق في المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة، ونتذكر نقطة مهمة ألا وهي أنه الأقوى في آسيا".

وأضاف: "الهلال فريق يمتلك كل المقومات كي يجعل العين يعيش ليلة رعب لم يرها في تاريخه، ثقوا في هذا، هذا الكلام ليس لرفع المعنويات، الهلال فريق ثقيل، سيرى العين يوم الثلاثاء شيء لم يره ولن يراه، كيف؟ الثلاثاء في المملكة آرينا!".

هذه التصريحات ربما تشبه إلى حد ما ما قاله الفراج قبل مواجهة اتحاد جدة للأهلي المصري في الدور الثاني من مونديال الأندية 2023 في جدة، إذ قال وقتها: "لن يحدث للاتحاد كما حدث للهلال، الاتحاد كعبه عالٍ على الأهلي، هذا ما يقوله التاريخ، (أي .. أخ .. ماما .. أتوب)، الأهلي لم ينتصر على الاتحاد منذ أيام الكرة الجبس"، في إشارة إلى أربعة لقاءات جمعت بينهما قبل كأس العالم، انتصر الاتحاد في ثلاثة منها، وتعادلا في واحد.

لكن في الأخير ودع العميد المونديال بالهزيمة أمام الشياطين الحمر بثلاثية مقابل هدف وحيد.