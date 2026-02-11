عندما يقرر ليفربول أن يصير أضحوكة مرة أخرى .. جول كوندي من نيران برشلونة إلى صدام جديد مع محمد صلاح!

من بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2024-2025 إلى محتل المركز السادس في جدول الترتيب مع مرور 25 جولة في 2026 .. ومن أحلام الوصول لنهائيات دوري أبطال أوروبا في المواسم السابقة إلى مدرب يتحدث عن إمكانية وداع مبكر جديد لدوري أبطال أوروبا، ورفض ربط مصيره بمستقبل الفريق القاري!

هذا هو حال ليفربول في الموسم الجاري 2025-2026، فتعددت الأسباب والنتيجة واحدة .. سيارة ليفربول تعود للخلف.

لكن بالحديث عن الأسباب، يأتي خط الدفاع في صفوف الاتهام الأولى، سواء لتراجع مستوى الثنائي الهولندي فيرجيل فان دايك أو الفرنسي إبراهيما كوناتيه أو لمعاناة الإنجليزي جو جوميز البدنية، ناهيك عن أزمة الظهير الأيمن في ظل إصابات الأيرلندي كونور برادلي، وأيضًا الهولندي جيرمي فريمبونج وعدم القناعة الفنية به، مع الاعتماد على مواطنه دومينيك سوبوسلاي في غير مركزه، لسد الغيابات.

عطفًا على هذه الحالة، تزعم عدة تقارير صحفية أن مسؤولي ليفربول قد وضعوا الفرنسي جوليس كوندي؛ نجم برشلونة، هدفًا لهم في الميركاتو الصيفي 2026، لتدعيم الدفاع الأحمر..